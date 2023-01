L'horoscope du jeudi 7 juillet 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le 2e décan est le mieux servi aujourd'hui, Lune et Vénus vont s'employer à vous faciliter la vie et surtout les relations avec les autres, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Vénus représente peut-être quelqu'un de votre entourage que vous aimez pour son humour, sa désinvolture, et il ou elle peut vous inspirer un changement d'attitude.

Taureau

Votre pouvoir de conviction n'a d'égal que votre persévérance, 1er décan jusqu'à dimanche. Vous cherchez à obtenir un accord, mais on peut se demander si vous y parviendrez car Mars reste chez vous jusqu'au 19 juillet. Il va peut-être falloir attendre cette date pour ne plus vous heurter à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous.

Gémeaux

Chacun son tour, aujourd'hui c'est le 2e décan qui est le mieux servi, Vénus étant activée par la Lune. Vous pourrez tranquillement rêver d'amour, imaginer des situations romantiques... ou même les vivre si vous avez un/e partenaire ou si vous faites une rencontre. Cela dit, Vénus représente aussi votre argent, il est donc possible qu'il vous tombe du ciel.

Cancer

Si vous êtes né ces jours-ci, sachez que vous recevez de bons influx d'Uranus et que, peu à peu, votre vie est en train de changer. Vous avez de nouveaux objectifs, de nouvelles relations peut-être, et l'amitié semble être le type de relation qui vous convient le mieux en ce moment. Côté coeur, en effet, la conjoncture est instable.

Lion

Une harmonie Lune/Vénus préside à votre réveil, cela va vous mettre de bonne humeur pour toute la journée ! Mais il est possible aussi que vous ayez une agréable perspective en tête... Pour certains, il peut y avoir une rentrée d'argent que vous n'attendiez peut-être pas, ou qui est en avance par rapport à ce qui avait été prévu.

Vierge

Occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, faites-vous du bien en vous offrant un petit cadeau, par exemple, même si c'est quelque chose de symbolique. Vous ne tenez parfois pas assez compte de vos besoins, vous faites passer ceux des autres avant les vôtres (quand vous aimez, évidemment). Pensez à vous aujourd'hui.

Balance

Toujours dans votre signe, la Lune et Vénus s'entendent pour vous faire passer une bonne journée, 2e décan. Tous sens en éveil, vous profiterez à fond des plaisirs de la vie et de l'amour aussi. Certes, c'est fugitif, mais c'est aussi bon à déguster que votre gourmandise préférée. Et puis les affaires (re)marchent bien pour certains natifs.

Scorpion

1er décan, il se peut qu'on vous fasse une proposition intéressante, mais il faudra être rapide ! Vous ne serez peut-être pas le ou la seule à être sollicité/e et si vous voulez passer avant les autres, manifestez-vous bruyamment ! Mais le conflit dont nous parlions hier peut être encore d'actualité et seul le dialogue vous permettra d'en sortir

Sagittaire

Si vous avez reçu une invitation, que ce soit pour une fête ou un diner à deux, ne refusez pas car vous passerez un bon moment si vous êtes du 2e décan. Vénus est face à vous et si vous êtes né autour des 8, 9, 10 décembre, vous pourriez faire une charmante rencontre. Que cela se prolonge ou non n'a pas d'importance. Seul le moment présent compte.

Capricorne

1er décan, de belles énergies vous accompagnent, elles dopent votre volonté et surtout votre persévérance. Et vous en avez besoin pour lutter contre les effets de la dissonance de Jupiter, qui vous expose à une injustice. A moins que le problème ne soit administratif et que vous n'ayez un impressionnant nombre de documents à produire.

Verseau

Non seulement la Lune est toujours en Balance, chez Vénus, mais elle est en phase avec Vénus elle-même. 2e décan, quelque chose ou quelqu'un va apporter de quoi redorer votre blason, après les difficultés qu'Uranus vous a fait subir, ou continue à vous faire subir. Une plage de bien-être et d'affection vous feront un bien fou.

Poissons

Vous avez décidé de vous attaquer à une montagne de courrier en retard, y compris des factures, des demandes de renseignements, etc. ? Vous faites bien 1er décan, surtout si vous ne voulez pas encourir de pénalités parce que vous n'aurez pas réglé quelque chose dans les temps, comme cela peut arriver à nombre d'entre nous.

