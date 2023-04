L'horoscope du jeudi 5 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec la Lune en Cancer, vous serez un peu trop susceptible et vous irriterez pour un oui ou pour un non. Trop sensible, vous avez donc intérêt à vous protéger des autres, même s'ils ne manifestent aucune agressivité à votre égard. De toute façon, vous prendrez tout de travers pendant quelques heures, puis l'ambiance changera.

Taureau

C'est une journée où vous serez plus sensible que d'habitude à ce qu'il se passe autour de vous, à l'humeur de votre entourage surtout, elle déteindra sur vous. Dès que vous le constaterez, vous sortirez vos armes de défense et vous isolerez intérieurement, ce qui n'est pas la bonne solution. Vous pouvez aussi vous montrer réconfortant.

Gémeaux

Votre appétit ne se limitera pas à la nourriture, votre besoin d'avoir sera également décuplé : l'argent, les objets à acheter les liens qui vous attachent à vos proches, vous aurez tendance à tout vous " approprier " et ne vous rendrez pas compte que vous luttez pour un contrôle alors que vous devriez oeuvrer pour votre bien-être.

Cancer

La Lune passant par votre signe, vous-même serez lunaire, c'est-à-dire que vous aurez des hauts et des bas de l'humeur car vous serez en osmose avec les autres et trop sensible à leur attitude. Du coup, vous aurez envie de rentrer sous terre, d'être indifférent, détaché, mais évidemment ce n'est pas du tout dans votre nature.

Lion

Vous aurez tendance à vous isoler, pas parce que vous n'aimerez pas le monde extérieur, mais vous trouverez plus de plaisir avec vous-même et avec vos pensées. Ce n'est pas valable pour tout le signe, bien sûr, surtout que le Soleil et Uranus sont en exacte dissonance avec vous et que cela peut être très stressant (2e décan).

Vierge

L'amitié, l'entraide, la solidarité, voilà à quoi vous serez le plus sensible aujourd'hui. Vous aurez besoin de vous sentir utile à vos amis, ou à une cause que vous défendez. Souvent la Vierge est profondément écolo et n'aime que ce qui est naturel. Donc votre cause c'est l'écologie ou encore pour certains, le climat.

Balance

Les problèmes des autres seront vos problèmes aujourd'hui, et vous vous en rajouterez côté charge mentale. Mais vous ne pouvez pas continuer à aider tout le monde sans être aidé vous-même par vos proches ! Afin de rétablir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, à toute demande faites-en une en retour pour vous.

Scorpion

Vous aurez envie de vous envoler au-dessus des nuages, d'avoir une vision plus positive et plus optimiste de la vie. Aussi, essayez de ne pas vous laisser impressionner par les événements extérieurs, par ce qu'il se passe dans le monde. Privilégiez les pensées positives et ce qui vous est proche, plus que le lointain.

Sagittaire

Vous aurez tendance à vous énerver, à monter rapidement dans les tours ! Quelqu'un vous a peut-être dit quelque chose qui vous a blessé et vous ruminerez intérieurement. Et les personnes qui ne " sentiront " pas qu'il vaut mieux vous laisser tranquille se feront plus ou moins jeter. Mais ça vous passera très vite.

Capricorne

Vos affaires de coeur seront votre principal souci aujourd'hui, votre partenaire se comportant - à votre avis - de manière infantile, c'est-à-dire capricieuse. Ce n'est pas vous qui vous comporteriez ainsi ! Si vous êtes célibataire, c'est à l'un de vos intimes que vous aurez à faire ce reproche ; essayez de le prendre avec humour !

Verseau

Le travail vous préoccupera aujourd'hui. Vous vous poserez des questions parce que votre emploi n'est pas assuré, 2e décan, vous ne vous sentez pas en terrain stable et solide, au contraire. Mais entre ce que vous " sentez " et la réalité il peut y avoir une marge. Peut-être que vous exagérez votre ressenti, essayez de rester mesuré.

Poissons

Rien ne devrait vous causer du souci aujourd'hui, sauf peut-être l'un de vos enfants avec qui vous semblez être un peu trop protecteur. Vous pensez que c'est votre rôle, et bien sûr vous avez raison. Mais, à l'inverse, être trop protecteur ne lui rend pas service ; il faut aussi qu'il/elle puisse acquérir son autonomie et affronter la vie.

