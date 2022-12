L'horoscope du jeudi 24 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune traverse le Sagittaire depuis hier soir et jusqu'à vendredi soir. Déjà hier, la nouvelle Lune était top, et la conjoncture d'aujourd'hui l'est davantage. C'est-à-dire que vous aurez certainement à vous honorer d'un succès, que vous recevrez des compliments, voire des félicitations pour quelque chose que vous avez accompli. Toutefois, une rentrée d'argent n'est pas à exclure.

Taureau

Toujours en action, la nouvelle Lune d'hier se trouve conjointe aujourd'hui à Vénus, votre maître ! Il serait étonnant que vous n'ayez pas une bonne nouvelle, quelque chose qui vous soulage parce que vous vous sentirez mieux, moralement ou physiquement. Peut-être aussi que vous trouverez un terrain d'entente à propos de la transaction dont il était question hier.

Gémeaux

La nouvelle Lune d'hier rejoint Vénus et Mercure et vous avez le cœur en fête en vous levant. Des bonnes nouvelles ? Des perspectives enthousiasmantes pour aujourd'hui, un rendez-vous amoureux par exemple ? À moins que vous n'obteniez un accord, une approbation, quelque chose qui fera bondir votre cœur... Pour tous, mais surtout pour ceux nés au début du 2e décan, fin mai-début juin.

Cancer

Une douce journée en télétravail ? Ou parce que vous aurez la possibilité de rester chez vous et de traîner un peu ? Il n'empêche que vous ne serez pas scotché devant votre télé mais que vous aurez des rangements à faire, du courrier en retard auquel répondre... Même si vous êtes malade, vous ne resterez pas inactif et de plus, vous serez content de ce que vous aurez accompli !

Lion

De très bons aspects marquent cette journée, dès ce matin vous pourriez avoir une excellente nouvelle qui vous mettra d'humeur joyeuse pendant plusieurs heures. Vous profiterez tous de cette conjoncture mais disons que ceux nés les premiers jours d'août en profiteront plus que les autres. 3e décan, un projet est en attente, il faut faire preuve de patience, rien ne peut avancer pour le moment.

Vierge

Comme hier, l'environnement familial est au premier plan, de même que la maison et tout ce que vous avez à y faire. Il se pourrait que certains préparent une réunion, peut-être un anniversaire à souhaiter (l'un de vos parents ?) et même si cela vous demande du boulot, vous serez content de vous en occuper. Tout le week-end sera agréable et vous ressentirez du plaisir.

Balance

La conjoncture est encore plus positive qu'hier, la nouvelle Lune étant aujourd'hui conjointe à Vénus qui est votre planète... Il est donc envisageable que vous ayez une très bonne nouvelle, quelque chose qui vous mettra le coeur en fête, à moins qu'il ne s'agisse d'un rendez-vous auquel vous vous rendrez avec un plaisir non dissimulé. Pour tous, et en particulier pour ceux nés début octobre.

Scorpion

Les astres valorisent aujourd'hui encore les aspects matériels de votre vie, et comme la conjoncture est conjointe à Vénus, il se peut que vous vous offriez quelque chose - ou qu'on vous fasse un cadeau - et vous en serez très content. Il y a vraiment, avec Vénus, une satisfaction liée à une acquisition. Maintenant, on peut aussi vous donner quelque chose, de l'argent ou une preuve d'amour.

Sagittaire

La nouvelle Lune est toujours active, la Lune étant dans votre signe 1er et 2e décan. Ne vous étonnez pas d'un excès de sensibilité et d'émotions, lié probablement aux témoignages d'amour que vous allez recueillir aujourd'hui. Cela dit, des cadeaux ou de l'argent peuvent également vous faire plaisir. D'ailleurs, c'est sûr, la rencontre de Lune et Vénus dans la journée sera source de plaisir.

Capricorne

De très bons aspects dans le ciel de ce jeudi, mais peut-être qu'ils ne vous concernent pas de près. Autour de vous, ou même dans un autre pays, il se passe quelque chose qui aura un impact positif sur vous. Vous serez content pour d'autres personnes que vous et le ferez savoir ; vous aurez tendance en effet à partager davantage ce que vous ressentez.

Verseau

Une bonne journée en perspective, quel que soit votre décan. La Lune est toujours en Sagittaire et y rejoint Vénus, une conjoncture qui ne peut que représenter du plaisir, quelque chose qui provoque en vous des vagues de satisfaction. L'entraide, la solidarité, la fraternité pourraient être à l'origine de cette satisfaction, mais cela peut se révéler plus personnel, amical ou amoureux...

Poissons

La nouvelle Lune d'hier est toujours en action et il se pourrait que vous ayez droit à une réponse positive au sujet d'une demande que vous auriez faite. En tout cas si vous êtes du 2e décan : vous avez des avis favorables aujourd'hui, un accord est possible entre vous et quelqu'un qui représente un pouvoir, une autorité. 3e décan, continuez à ne prendre aucune décision pour le moment.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info