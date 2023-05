L'horoscope du jeudi 2 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Apparemment, le 1er décan sera de meilleure humeur (un peu) et c'est au tour du 2e décan d'avoir des hauts et des bas que vous ne chercherez pas à contrôler. Dans ces cas-là, vous avez tendance à projeter ce que vous ressentez sur les autres, à les rendre responsables... Pour une fois, essayez de comprendre ce qui vient de vous.



Taureau

Si vous pouvez éviter de lire ou de regarder les informations, vous vous en porterez beaucoup mieux. Juste pour aujourd'hui, 2e décan ! Vous serez en effet beaucoup plus sensible que d'habitude à ce qui se dit, à ce qui est écrit, montré et vous êtes un peu trop impressionnable en ce moment. Mais ce sera passé dès demain...

Gémeaux

Souvent, vous avez l'impression qu'on ne fait pas assez attention à vous, que c'est comme si vous n'étiez pas là... C'est une bonne période, en ce moment, pour vous imposer et demander à votre entourage d'avoir un peu plus de considération pour vous et pour vos opinion. Mais si vous sentez que vous êtes influençable, gardez vos opinions pour vous.

Cancer

Chez vous, dans votre 2e décan, la Lune s'harmonise avec Uranus. Vous vous sentirez au mieux si vous pouvez changer votre routine et agir sans avoir de comptes à rendre à quiconque. Vous avez besoin de vous sentir libre de toute contrainte. 1er décan, Vénus adoucit la conjoncture, une aide vous est apportée.

Lion

2e décan, ne laissez pas votre imaginaire galoper dans un futur que vous pensez déconstruit. Sachez que votre imagination est soumise à vos désirs autant qu'à vos peurs et que vous avez peut-être peur de quelque chose que vous désirez. Ou qui est déjà arrivé et qui peut se reproduire, en effet, mais d'une autre manière.

Vierge

Vous êtes parmi les favoris de la conjoncture, 2e décan surtout. Vous pourriez atteindre l'un de vos objectifs, ou en tout cas en boucler une étape, cet objectif final étant de vous établir ailleurs, de changer d'employeur, ou même de pays. Quoi qu'il en soit, au bout du bout, c'est une forme de liberté que vous aurez conquise.

Balance

2e décan, vous recevez à présent de bons influx du Soleil qui vous disent que vous avez tous les droits ! Prenez des libertés, imposez vos idées et opinions, et il est sûr qu'on vous considérera autrement. Ces influx solaires peuvent également vous donner des envies d'évasion et vous penserez beaucoup à de futures vacances.

Scorpion

Une bonne journée vous attend, vous aurez le sens de la fête, l'esprit de famille et vous vous sentirez bien accepté et respecté par ceux qui vous entourent. Et il n'y a rien de mieux pour vous remonter le moral, n'est-ce pas ? Ce sont surtout ceux du 3e décan qui ont besoin de ce petit remontant pour éviter les sombres pensées.

Sagittaire

Les natifs du 1er décan devraient être enchantés par la conjoncture, toujours la même, qui réunit leur planète, Jupiter, et celle de l'activité, Mars. Il est possible que vous démarriez quelque chose sous cette conjoncture ; une relation amoureuse ou un travail qui vous plaît particulièrement. Et vous êtes à fond dedans !

Capricorne

2ème décan, si vous voulez être en phase avec la conjoncture, soyez plus sociable, acceptez les invitations par exemple, même si vous pensez que vous allez vous ennuyer. Si ça tombe, vous passerez une excellente fin de journée ou soirée et quelqu'un vous tapera dans l'oeil (surtout né autour des 6, 7 janvier.

Verseau

De nouveau, vous vous ferez du souci pour quelqu'un que vous aimez, un ou une ami/e qui a des problèmes de santé ou professionnels. Vous n'aurez qu'une envie, lui apporter votre aide (1er et 2e décan), mais si vous êtes du 2e décan il est possible qu'on ne veuille pas de votre aide. Ne vous sentez pas rejeté pour autant.

Poissons

La Lune en Cancer est en phase avec vous, 2e décan et est également en bonne relation avec Uranus. Du nouveau dans votre vie ? Pas forcément, mais vous pourriez faire un pas en avant aujourd'hui, un petit progrès qui ajouté à ceux que vous faites chaque semaine finira par faire un grand progrès (né après le 6 mars).

