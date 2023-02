L'horoscope du jeudi 1er septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

Heureusement, il n'y a pas que des dissonances en ce moment, et il se trouve que votre planète maîtresse, Mars, est très positive (1er décan surtout) grâce à sa présence en signe (Gémeaux) en secteur (3) et à son harmonie avec Jupiter. Vous n'aurez en aucun cas à regretter les décisions que vous prendrez, même si vous hésitez au départ.

TAUREAU

La Lune est en Scorpion, le signe-secteur qui représente les autres dans votre thème, le conjoint, l'ami, mais aussi les accords et désaccords, aussi tout cela se bousculera dans vos pensées et même dans vos discussions. Notamment si vous avez un compromis à trouver avec un proche, ou avec quelqu'un avec qui vous bossez.

GEMEAUX

Mercure étant en bon aspect avec vous, et avec Mars (voir hier), il se peut que vous ayez des échanges positifs qui vous permettront, d'ici le 10, de trouver un compromis, ou en tout cas un début de solution au problème que crée forcément Mars (1er décan). C'est une planète d'action, certes, mais n'oublions pas que les Anciens l'appelaient " le petit maléfique ".

CANCER

Même si certaines planètes semblent vous bouder (1er décan en ce moment), la Lune est en Scorpion aujourd'hui et c'est donc une bonne journée pour sourire et tenter de séduire les personnes que vous allez croiser. Croyez-moi, cela les mettra forcément dans de bonnes dispositions à votre égard. Mais veillez à ce que votre sourire ne soit pas ironique.

LION

Essayez de ne pas vous accrocher au passé, de le laisser là où il est, sauf si cela vous fait plaisir de l'évoquer. Cela peut être le cas, mais le plus souvent la comparaison avec le présent n'est pas en faveur avec ce dernier. Cela dit, il est possible que vous en parliez avec l'un de vos proches avec qui vous avez de bons souvenirs !

VIERGE

En dehors du bon aspect entre Mars et Jupiter, dont il était question hier, il y a aussi une harmonie entre Mercure (importante pour vous) et Mars. Cela signifie que vous pouvez concrétiser ce que vous avez en tête : un désir, un besoin, quoi que ce soit et quel que soit son prix, l'aspect vous y autorise au moins jusqu'à dimanche.

BALANCE

Dans votre 1er décan, Mercure est toujours là et elle va y rester jusqu'au 23. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme une opposition avec Jupiter, c'est la configuration idéale pour faire reconnaître vos droits, obtenir un accord ou dire oui à quelqu'un suite à une proposition. Mais il peut aussi y avoir un problème administratif.

SCORPION

La Lune passe la journée chez vous et donne du relief à vos projets, vos idées, et aussi aux causes que vous défendez. Il se peut que vous décidiez de rejoindre un groupe, une association qui lutte contre les injustices... Toutefois, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à votre place, il faut écouter votre intuition et non vos convictions.

SAGITTAIRE

L'actuelle opposition entre Mercure et Jupiter est partie pour durer, elle ne se défera que le 23 septembre. Vous aurez envie d'obéir à votre sens du devoir et de dire tout haut ce que vous pensez, quitte à déranger ou même à provoquer ceux qui vous entourent. En ce moment, la lutte contre la bien-pensance vous stimule.

CAPRICORNE

Vous pourriez avoir des témoignages d'amitié qui vous feront chaud au coeur, mais des contacts professionnels peuvent également vous satisfaire, ou vos rendez-vous si vous en avez. Ceux qui cherchent du travail pourraient d'ailleurs avoir de bonnes raisons d'espérer, surtout s'ils démontrent une bonne capacité d'adaptation.

VERSEAU

Mars est activée aujourd'hui et son harmonie avec Mercure est à votre service. Si vous avez des informations à transmettre, ou si vous attendez qu'on vous donne le résultat d'une négociation (parfois liée à une affaire juridique), vous pourriez être satisfait. Vous aurez plusieurs occasions de l'être d'ici le 10 septembre, jour où Mercure rétrogradera.

POISSONS

Vous vous sentirez bien, en phase avec le monde, même si vous trouvez qu'il ne tourne pas très rond. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous avez réalisé de positif ces derniers temps, et décidez de ne pas laisser le négatif prendre trop de place. Il en faut un peu pour équilibrer les choses, mais mieux vaut le dominer et l'assigner à résidence.

