L'horoscope du jeudi 14 avril 2022

Bélier

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent aujourd'hui, sachez que Vénus entame un bon aspect avec Uranus qui va durer jusqu'à la semaine prochaine et que vous pourriez avoir une bonne surprise au niveau de l'argent. Toutefois, il y a apparemment quelque chose qui crée de l'angoisse, peut-être encore plus ces jours-ci.

Taureau

2e décan, Vénus entame un bon aspect avec vous et avec Uranus, qui est chez vous. Si vous avez besoin d'une main secourable, une personne que vous appréciez, représentée par Vénus, vous proposera son aide. Mais il peut aussi être question d'une amitié amoureuse ou d'une évolution dans votre relation de couple.

Gémeaux

Vous devez déjà être très nerveux 1er décan, pas à prendre avec des pincettes, peut-être parce qu'un obstacle se dresse devant vous. Pas un gros obstacle, juste quelque chose de contrariant qui risque de vous mettre les nerfs en pelote ce week-end. Je vous en reparle demain, puisque Mars entrera en Poissons à 5h07 du matin.

Cancer

Vous êtes de nouveau dans la course, 2e décan, avec Vénus qui entre aujourd'hui dans le 2e décan des Poissons. Cela ne produira pas forcément d'événement marquant, mais comme elle est en relation avec Uranus vous pourriez avoir une bonne surprise, faire une rencontre qui peut se transformer en amitié.

Lion

Dans les prochains jours, le Soleil sera en dissonance avec Pluton, ne vous étonnez pas si vous avez du mal à atteindre vos objectifs 3e décan. Il est possible que vous soyez trop pressé et qu'on vous reproche de prendre une avance qui n'est pas utile. On pourrait même vous vexer en disant que vous ne faites pas bien votre boulot.

Vierge

La Lune est toujours chez vous et s'oppose à Neptune aujourd'hui. Soyez attentif à tout ce qui peut faire illusion, aux détails que vous ne voyez pas et qui pourraient être importants. Méfiez-vous aussi de possibles excès, bien que ça ne soit pas dans votre personnalité... Mais avec Neptune, il arrive qu'on ne soit plus soi-même.

Balance

Si vous êtes en couple, 3e décan, il se peut que votre partenaire soit peu aimable en ce moment, au sens où vous n'avez pas envie de l'aimer tellement il/elle est distant/e, froid/e, et ne vous donne pas ce que vous êtes en droit d'attendre de la part de quelqu'un qui est censé vous aimer. Essayez de le/la secouer un peu !

Scorpion

1er décan, Mercure est encore face à vous jusqu'à samedi et si vous voulez dialoguer, négocier, obtenir un accord, c'est le moment de vous lancer. Vous avez toutes les chances, surtout si ce que vous demandez n'est pas excessif ; vous aurez face à vous un interlocuteur un peu têtu et borné, aussi abordez-le en faisant du charme.

Sagittaire

C'est demain que Mars entrera en Poissons et sera en aspect dynamique avec votre 1er décan. Mais vous devez déjà vous sentir nerveux, irritable et l'envie d'agir, ou de prendre une décision vous démange. Il peut y avoir un petit conflit à gérer avec un supérieur ou un parent qui semble vous demander ce que vous ne pouvez pas donner.

Capricorne

Au contraire d'hier, 2e décan, vous avez de nouveaux influx qui s'installent à partir d'aujourd'hui, ceux de Vénus en Poissons. Elle sera aussi en harmonie avec Uranus, la planète qui est en train de vous libérer (né après le 4 janvier) et il se peut que vous ayez une occasion en or à saisir. Mais il faut bien préparer votre coup !

Verseau

Comme tout le monde, vous serez sensible à l'opposition Lune/Neptune qui a lieu une fois par mois et qui peut vous inciter à vouloir dépenser, mais en même temps avec la Lune en Vierge vous réfléchissez et vous hésitez, jusqu'à renoncer parfois à la dépense que vous vouliez faire. Attention aussi aux erreurs dans vos comptes.

Poissons

Encore plus que les autres, 3e décan, vous serez réceptif à l'opposition Lune-Neptune, cette dernière étant chez vous et vous donnant des idées de grandeur (c'est une des nombreuses interprétations). Heureusement, la Lune en Vierge est raisonnable et elle vous suggère qu'il peut y avoir des inconvénients à vos idées.

