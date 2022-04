L'horoscope du mercredi 13 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes, nous sommes, dans la rigueur aujourd'hui. En ce qui concerne le Bélier, il s'agit d'une rigueur dans vos méthodes de travail, qui peut vous permettre de concentrer vos forces pour atteindre un objectif. Quelle que soit la nature de cet objectif, en ne vous dispersant pas, en étant concentré, vous irez droit au but.

Taureau

La rigueur d'aujourd'hui est due à un aspect harmonieux entre le Soleil et Saturne, mais comme cette dernière est en aspect dissonant avec votre 3e décan, vous serez sensible à son côté négatif. Il prendra la forme d'un doute, d'une peur, d'une tendance à vous limiter, ou à devoir vivre sous la loi d'une personne sans états d'âme.

Gémeaux

Pour vous, que ce soit le Soleil ou Saturne, les deux sont en harmonie avec votre 3e décan. Cela rehausse le niveau de vos ambitions et démontre que, si vous le voulez, vous avez la force et la persévérance nécessaires pour atteindre votre objectif. Vous n'êtes pas le Gémeaux léger en ce moment, mais le Gémeaux sérieux et impliqué.

Cancer

2e décan, vous êtes un peu les parents pauvres, il n'y a qu'un seul aspect sur votre décan, mais c'est un bon aspect qui vous pousse à vous libérer de vos contraintes. 3e décan, une harmonie entre Soleil et Saturne vous dit de limiter les manifestations d'autorité ou de colère si vous ne voulez pas être dans le conflit avec autrui.

Lion

3e décan, le Soleil Bélier vous donne envie de dépasser les limites pour aller de l'avant, mais l'aspect que Saturne vous envoie vous oblige à respecter les limites. Un problème physique peut-être, une douleur ? 2e décan, pas d'aspect avant vendredi, mais Uranus est toujours dissonante et vous expose à un changement contrariant.

Vierge

La Lune est encore chez vous, et en bon aspect avec Uranus, vous pourrez agir en toute liberté aujourd'hui. Et cette liberté, on ne vous la donnera pas, c'est vous qui la prendrez face à des contraintes, ou face à vos propres comportements parfois limités par votre crainte de mal faire et d'être mal jugé par votre entourage.

Balance

L'harmonie entre le Soleil et Saturne est positive pour le 3e décan, et même si rien n'a l'air d'avancer, dites-vous que les choses sont en train de se construire d'elles-mêmes. Vous avez lancé une entreprise ? Maintenant laissez-la vivre et se développer sans vous y investir au maximum comme vous le faisiez avant.

Scorpion

Vous estimez peut-être, 2e décan, que ce n'est pas à vous de changer mais aux autres de s'adapter, de vous prendre comme vous êtes, mais vous vous trompez ! La conjoncture indique que c'est en changeant de modèle relationnel que vous trouverez ou retrouverez votre équilibre, mis en cause par le transit d'Uranus.

Sagittaire

Pour vous aussi, la rigueur Saturnienne est indispensable si vous voulez être pris au sérieux. Votre enthousiasme est souvent communicatif et impressionne, mais derrière cette apparence, il est nécessaire que vous ayez construit du solide et que vous puissiez faire état de vos actions passées... Face à un nouvel employeur ?

Capricorne

Si vous n'avez que peu de prévisions, 2e décan, c'est parce qu'apparemment tout va bien. Uranus regarde amicalement votre décan et vous libère de ce qui semble vous entraver. Ce sont parfois des petites choses dont vous vous apercevez parce que vous êtes actuellement en quête de liberté et qu'il y a des contraintes à éliminer.

Verseau

Chez vous, Saturne est éclairée par le Soleil, 3e décan. Vous subissez certainement une épreuve, des limitations vous sont imposées, un isolement peut-être, mais dites-vous que vous démarrez un nouveau cycle qui sera positif, mais sur le long terme. Pour l'instant, tout vous semble noir, mais en réalité vous construisez.

Poissons

Vous avez l'impression qu'on vous oublie 2e décan ? C'est parce que vous avez peu d'aspects en ce moment, seule Uranus est en lien avec vous et elle est positive. Donc vous évoluez sans vous en apercevoir car cela se fait sur le long terme et sans événement qui vous tombe dessus. Peut-être vous êtes-vous découvert un nouveau hobby ?