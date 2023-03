L'horoscope du dimanche 4 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

BELIER

3ème décan, malgré Pluton (peu active ces jours-ci), la semaine a dû être chaleureuse et propice à l'expression de vos sentiments. Et ce dimanche l'est encore plus. Profitez-en car Vénus entre en Vierge demain et ça ne sera plus du tout la même ambiance. 1er décan, vous avez peut-être perdu un bataille, mais pas la guerre.

TAUREAU

Votre santé ou celle d'un proche, peut être un souci depuis que Jupiter est en Bélier (depuis mai). Toutefois, fin octobre Jupiter retourne en Poissons, votre secteur d'espoir ! Aussi, vous aurez toutes les raisons d'espérer une amélioration pour vous ou pour le/la proche qui a des problèmes de santé... ou d'une autre nature.

GEMEAUX

La semaine prochaine ceux du 1er décan seront débarrassés de Mars et de la nervosité, de l'impatience qui vont avec. Mais ce sera au 2e décan de la supporter. Nous en reparlerons. 3e décan, la Lune et Vénus sont en phase ce soir, cela vous promet une soirée très agréable, amicalement ou amoureusement. Vous saurez jouer de votre charme.

CANCER

Vous recevez plusieurs aspects 1er déca, et il est difficile de savoir lequel domine. Il se peut que ce soit l'opposition Mercure/Jupiter, et que vous ayez à vous justifier. Cet aspect est présent depuis une dizaine de jours et vous avez dû affronter quelqu'un dont vous ne pouviez contester le pouvoir. Cela a pu vous mettre en rage.

LION

En fin de journée, la Lune rencontre Vénus dans votre 3e décan. Réunissez quelques amis pour un apéro ou une petite soirée où vous pourrez refaire le monde. Vous avez des convictions et des arguments pour les " vendre " à vos interlocuteurs. En outre, vous semblez être en phase avec le courant dominant et vous n'aurez pas de contradicteur.

VIERGE

Mercure et Mars sont toujours parfaitement alignées, cela dure depuis plus d'une semaine et vous pouvez constater que vous ne manquez pas de ressources dans vos échanges. Les idées malignes fusent, les paroles aussi : si vous avez quelque chose à dire vous ne tergiversez pas, ne réfléchissez pas des heures aux conséquences.

BALANCE

Ce week-end se termine sur une harmonie entre le Lune et Vénus, on peut donc penser que vous allez passer un excellent dimanche, surtout sur le plan amical ou amoureux. Cela touche plus le 3e décan, qui a reçu toute la semaine des influx de Vénus plutôt positifs. Peut-être pouvez-vous envisager votre avenir amoureux plus sereinement ?

SCORPION

Quelque chose ou quelqu'un vous contrarie. Il s'agit peut-être d'une relation amicale que vous trouvez agressive et vous en voulez à la personne responsable. Mais demandez-vous si cette personne a vraiment eu l'intention de vous blesser et si ce n'est pas vous qui réagissez avec trop de sensibilité et même trop d'orgueil parfois.

SAGITTAIRE

La Lune est encore chez vous et forme une dissonance avec Neptune. Vous serez dans l'imaginaire, la tête dans les étoiles, alors attention à un excès de distraction. Ou alors vous aurez affaire à l'un de vos proches avec lequel la relation n'est pas très claire. Certains pourraient chercher à s'en détacher, mais ils ne font pas ce qu'il faut pour.

CAPRICORNE

Votre tranquillité sera perturbée par des disputes autour de vous, des voisins ou même des personnes que vous ne connaissez pas. Essayez les bouchons d'oreille. Avec la meilleure volonté du monde vous ne pourrez pas empêcher ces personnes de vous casser les oreilles ou de dire des bêtises plus grosses qu'elles. Aussi, évitez d'intervenir.

VERSEAU

D'habitude, vous vous enthousiasmez facilement pour une idée, un projet, mais la période actuelle vous oblige à rester dans une réalité qui douche cet enthousiasme. C'est typique de l'influence de la Vierge, laquelle est la rationalité incarnée et vous ne pouvez pas lutter contre la force de ses arguments. Pour le moment.

POISSONS

Né fin février et début mars, soyez attentif jusqu'à mercredi. Vous risquez d'être maladroit et de casser quelque chose, ou même de vous faire mal quelque part. Vous serez peut-être trop préoccupé pour faire attention à la marche, ou à n'importe quel autre obstacle se trouvant sur votre route. Restez concentré sur ce que vous faites.

