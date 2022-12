L'horoscope du dimanche 19 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce qui vous fera le plus de bien aujourd'hui, c'est de décrocher de la réalité et de vous construire un monde à vous, où tout ne serait que luxe, calme et volupté. On peut rêver, non ? Malheureusement, vous êtes hyper-actif de nature et que vous êtes nombreux à ne pas supporter de ne rien faire. Juste une petite sieste alors ?

Taureau

Évitez, si possible, de discuter d'argent avec un proche si vous êtes né en avril. Si on veut vous en emprunter et que vous êtes réticent, dites que vous allez réfléchir. En général, c'est ce que vous faites, vous n'êtes pas du genre impulsif mais quand il s'agit de vous rendre utile, vous avez tendance à vous précipiter. Néanmoins, un dimanche tout peut attendre.

Gémeaux

Lune et Mercure se fâchent, et si vous ne vous fâchez pas avec un proche, en tout cas vos propos pourraient jeter la confusion en famille ou dans votre couple. Étant donné que Mercure est dans votre signe, vous aurez la répartie rapide, souvent drôle, mais vous ne vous rendrez pas compte que vous pouvez blesser l'ego de l'autre.

Cancer

Vous serez rêveur, et vos rêves seront plus agréables que la réalité car ils tourneront autour des voyages que vous avez envie de faire : vous avez besoin de dépaysement. Les vacances sont peut-être proches, qui sait, et ce dimanche se prête à des vagabondages qui vous feront du bien au moral. Vous serez plus optimiste que d'habitude.

Lion

Vous ne serez pas au top, surtout psychologiquement. Vous serez dans une sorte d'ambivalence, une partie de vous étant positive et l'autre négative, surtout sur l'avenir. Attention à ne pas accorder trop de foi à des pressentiments qui sont plus issus de vos peurs que d'une éventuelle réalité. Fuyez toute source d'information pessimiste.



Vierge

Évitez, si possible, de vous montrer exigeant avec vos proches. Vous serez un peu trop sévère avec eux, et surtout avec vos enfants adolescents. Notamment 1er décan. Sauf peut-être s'ils passent le Bac, le grand oral est pour demain et vous vous ferez un devoir de les pousser à réviser. Sinon, c'est aussi avec vous-même que vous pouvez être un juge exigeant.

Balance

Même un dimanche, vous risquez de vous sentir submergé par toutes les tâches que vous avez à faire. Mais il semble que, comme souvent, vous mettez la barre trop haut. Peut-être voulez-vous rattraper le retard pris dans la semaine sur ce qu'il y a à faire dans la maison ? Ou alors, il faut seconder vos proches dans leurs propres tâches...

Scorpion

Un bon dimanche a priori, surtout 1er et 2e décan. Les plaisirs et les loisirs sont au premier plan, mais à un moment il faudra vous atteler à un travail à terminer. Toutefois, cela concerne peut-être un " hobby " auquel vous vous consacrez vos week-ends et qui vous permet de vous concentrer sur quelque chose qui vous fait oublier le reste.

Sagittaire

Vous risquez d'avoir une discussion sans fin avec un proche, chacun voudra avoir raison et cherchera à avoir le dernier mot. Ce n'est pas de la communication, ça ! Si vous voulez un vrai échange, il faut vous y prendre autrement ! Parlez chacun à votre tour et ne coupez pas la parole à votre interlocuteur quand c'est son tour de s'exprimer.



Capricorne

Un très agréable dimanche, on vous imagine dans votre jardin ou chez des proches, échangeant avec eux sur des sujets qui vous intéressent, mais qui sont polémiques ! Cela dit, dès que vous sentirez que cela devient tendu, il vous est conseillé de dévier la conversation, de changer de sujet, de manière à ne pas vous disputer, 1er et 2ème décan.

Verseau

Faites comme vous avez envie, comme vous le sentez, ne pensez pas aux problèmes des autres, ce n'est pas le moment, pensez surtout à votre bien-être personnel. Il faut être gentil et généreux avec vous-même aujourd'hui, et encore plus si vous n'avez personne pour remplir ce rôle. Offrez-vous des petits plaisirs, rien ne vous l'interdit.

Poissons

Dans votre 1er décan, la Lune et Mercure sont fâchées. Ce sera plus du ressenti qu'une réalité, mais vous aurez le sentiment qu'on vous regarde de travers. Le simple fait qu'on vous regarde vous interrogera sur vous-même et sur votre apparence physique. Comme souvent, vous vous comparerez aux autres et en votre défaveur.

