L'horoscope du samedi 18 juin 2022

Bélier

3ème décan, vous trouverez que l'un de vos proches est à côté de la plaque et vous n'aurez pas tort. Essayez de le lui faire remarquer, mais en douceur s'il vous plaît ! Cette personne n'est probablement pas bien dans sa peau en ce moment et il est inutile de lui dire de se secouer un peu, cela ne ferait qu'aggraver les choses

Taureau

D'un côté vos sentiments s'épanouissent dans une fusion avec l'être aimé, 3e décan, de l'autre vous semblez être obligé de vous canaliser pour rester dans la réalité. C'est peut-être l'un de vos proches qui vous dit que vous n'êtes pas dans la réalité, ce qui peut se révéler très frustrant ; en conséquence de quoi, vous lui en voudrez beaucoup !

Gémeaux

Soyez prudent, 3e décan, Vénus est en bon aspect avec Neptune et vous risquez de croire en une histoire qui n'a rien de concret. Et surveillez aussi votre argent. En effet, vous le savez peut-être, Vénus représente également l'argent et avec Neptune, il a tendance à vous filer entre les doigts, sans que vous vous en rendiez compte.

Cancer

Certes, Vénus est très amicale et vous réserve de bonnes surprises comme des rencontres, 3e décan. Mais les plus séduisants ne seront pas toujours les plus fiables. Un Cancer averti en vaut deux, aussi je ne doute pas que vous serez prudent. Vous pourriez aussi vous lier d'amitié facilement avec quelqu'un de plus âgé que vous.

Lion

Vous risquez d'être déçu par l'un de vos amis, ou parce qu'une promesse qu'on vous a faite n'est pas tenue. Mais cela vous donnera encore plus envie de vous battre ! En tout cas si vous êtes né en juillet. Mais ceux du 3e décan n'ont pas vraiment envie de se battre en ce moment, ou alors de bons aspects se mêlent aux mauvais (ce qui arrive fréquemment).



Vierge

Il va falloir accepter de changer quelque chose dans ce qui a été prévu, mais essayez de le faire de bon coeur, même si vous avez l'impression d'être un peu manipulé. Il semble qu'on vous a demandé un service et vous sentez que cela se passera mal si vous refusez. En même temps, une fois que ce sera fait vous serez débarrassé !

Balance

Prévoyez un petit désagrément, mais vraiment rien de très important. Il peut y avoir, par exemple, une erreur de calcul sur une de vos factures, 3e décan. Le problème aujourd'hui étant la dissonance entre Vénus et Saturne, activée par la Lune ; elle dit que vous pourriez vous sentir frustré, privé de quelque chose.

Scorpion

Vous trouverez l'attitude de votre partenaire, ou d'un ami, parfaitement inconvenante. Mais ne serez-vous pas un peu trop sévère ou exigeant vis-à-vis de lui/elle ? Il est aussi possible, 3e décan, que vous ayez peur de perdre l'affection de cet ami ou que vous craigniez de ne pas lui plaire, de ne pas être assez séduisant...

Sagittaire

Tout baigne pour le 1er décan, l'harmonie entre Mercure et Jupiter est exacte jusqu'à lundi et si vous avez besoin d'une autorisation, elle devrait être approuvée facilement. 3e décan, vous aurez du mal à vous entendre avec quelqu'un que vous côtoyez tous les jours, à moins que cette personne ne vous fasse faux bond.

Capricorne

Courage 2e décan ! Mars cessera de vous regarder dès lundi et vous serez moins sous pression côté boulot. La famille peut aussi vous avoir demandé beaucoup. Il est également possible que vous ayez eu un choix à faire, que cela ait été difficile et qu'aujourd'hui encore vous ne soyez pas sûr de vous et de votre décision.

Verseau

La Lune passe encore la journée dans votre signe (3ème décan), vous aurez du mal à vous sentir en phase avec les autres. C'est tout juste si vous serez en phase avec vous-même. En effet, Saturne est chez vous, activée par deux planètes et il peut arriver que vous vous sous-estimiez, ou que vous ayez mal quelque part.

Poissons

Vous serez sensible à l'harmonie Vénus/Neptune, exacte demain. Donc, si vous avez un rêve, un beau rêve, il risque de vous déconnecter de la réalité, 3e décan. En même temps, on ne peut pas vous en vouloir, face à une réalité qui n'est pas très joyeuse ou qui met en colère, le rêve est certainement une bonne échappatoire.

