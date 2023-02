L'horoscope des Poissons pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres aux Poissons au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 19 février au 20 mars.

Climat général

Voici venu le temps des vacances pour beaucoup d'entre vous et comme tous les ans, le Soleil occupe le Lion, signe de Feu, peu sympathique pour un signe d'Eau comme le vôtre, tout en sensibilité et en réserve. Le Lion, lui, se donne en spectacle et aime à se vanter de ses succès. Il vous est conseillé de vous inspirer un peu de lui, vous avez des atouts séduction, il faut les exploiter ! Si quelqu'un vous plaît, par exemple, faites-lui de l'oeil : en général, vos yeux sont ce qu'on remarque en premier chez vous.

Vie quotidienne

Vos activités, votre volonté, sont gérées par Mars qui occupe le Taureau jusqu'au 20. Une bonne configuration pour la fin du 2ème et le 3e décan, surtout que Mars sera conjointe à Uranus la première semaine du mois et que vous ferez certainement quelque chose d'imprévu ou que vous n'avez encore jamais fait jusqu'à présent. Toutefois, vous ferez preuve d'une extrême prudence, quelque part cela vous fera peur... Après le 20, 1er décan, Mars entre en Gémeaux et restera en dissonance avec votre décan jusqu'au 8 septembre. Déménagement ? Dégâts dans la maison ? Dispute avec quelqu'un de la famille ?

Vie amoureuse

Jusqu'au 11, vous disposez d'une tendre et romantique Vénus en Cancer. Si vous êtes en vacances, vous serez plus démonstratif de vos sentiments que d'habitude, et votre chéri/e, si vous en avez un/e, sera aussi plus expansif que de coutume. L'effet-vacances peut-être ? En tout cas, vous serez bien dans votre peau, à l'aise avec vous-même ce qui est rare. Après le 11, avec Vénus en Lion, vous serez très attentif à ceux que vous aimez et ferez tout pour qu'ils aient autant de plaisir que vous à profiter du moment présent (1er et 2e décan). Mais ça ne sera pas toujours facile...

En aparté

La pleine Lune du 12, entre Lion et Verseau, vous incitera à vous dévouer à votre entourage, souvent au détriment de votre repos ! Aussi n'acceptez les demandes des autres que si cela ne vous met pas sur les genoux ! La nouvelle Lune du 27, aura lieu dans le 1er décan de la Vierge et sera en dissonance avec Mars. Né en février, un conflit, un rapport de force sont au programme. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

