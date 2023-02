L'horoscope de la Vierge pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres à la Vierge au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 août au 23 septembre.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Bon anniversaire ! Depuis le 23 août le Soleil est chez vous et, si vous êtes du 1er décan, il est en dissonance avec Mars en Gémeaux. Vous avez peut-être repris le travail, avec plus de responsabilités que d'habitude ? Ou alors c'est plus pénible qu'avant ? Cela se termine le 7 septembre, ce sera alors au tour du 2e décan d'être fâché avec Mars et de se mettre facilement en colère si tout n'est pas réglo ! Vous serez très exigeant, et on risque de vous le reprocher. 3e décan, vous serez très partagé la semaine du 12, entre votre intuition et votre besoin de rationnel.

Vie quotidienne

Mercure est en boucle en Balance, dans le 1er décan, en regard de votre 1er décan (jusqu'au 23). Il y a probablement un problème de communication ou... de livraison. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Côté communication, vous pourriez être en affaire avec quelqu'un qui manque de souplesse et qui reste sur ses positions de manière rigide. Vous ne le/la changerez pas, c'est à vous de vous adapter. Après le 23, Mercure revient dans votre 3e décan : une relation peut vous échapper, vous fuir, mais vous avez acquis une force intérieure et vous saurez faire face.

Vie amoureuse

A partir du 5 et jusqu'au 29, Vénus sera dans votre signe. 1er décan jusqu'au 13, 2ème du 13 au 21, 3ème du 21 au 29. 1er décan, aucun aspect sur la douce planète, elle va donc vous apaiser et aplanir le conflit qui a pu naître fin août. Vous retrouverez votre harmonie et votre équilibre. 2e décan, Vénus sera en phase avec Uranus la semaine du 19, mais vous en aurez des nouvelles avant : un coup de coeur ? Une expérience inédite dans votre couple ? En tout cas, votre vie amoureuse sera excitante (un jour ou deux). 3e décan, attention à la dissonance Vénus/Neptune qui peut vous valoir une déception si vous êtes né avant le 21.

En aparté

La nouvelle Lune du 25 a lieu chez votre voisin Balance, dans son 1er décan. Elle parle d'argent, de vos moyens et, à cause de son opposition avec Jupiter, vous pouvez avoir une sorte d'amende à payer. Mais peut-être que vous aurez la possibilité de contester cette amende, ou une facture que vous trouvez trop salée. Les 7 jours de votre horoscope quotidien au 3210

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info