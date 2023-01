L'horoscope de la Vierge pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres à la Vierge au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 août au 23 septembre.

Climat général

Vous et le Lion être proches, c'est votre 12ème et dernier secteur et il représente tout ce que vous n'êtes pas, mais que vous travaillez peut-être à être ? Vous aimeriez que votre travail soit reconnu à sa juste valeur, par exemple, ou que votre personnalité soit mieux appréciée par vos clients ou amis. Bref, il y a de l'insatisfaction, mais juste deux ou trois jours pour le 2e et le 3e décan. En revanche, le 3e décan recevra un bon aspect de Mars, mais la planète sera en dissonance avec Saturne (début du mois), ce qui peut vous obliger à diminuer vos activités.

Vie quotidienne

Mercure, votre planète, sera chez vous à partir du 4 et jusqu'au 26. Vous serez donc à la fois habile (de toutes les manières, manuelle ou intellectuelle), et vous aurez de l'humour, de la curiosité, l'envie de faire parler les autres pour mieux les cerner ; surtout ceux que vous rencontrerez dans le cadre des vacances et qui sont souvent des relations éphémères. Mais vous avez pour principe que les gens gagnent peut-être à être connus et vous vous intéressez de près à leur fonctionnement psychique.

Vie amoureuse

En Cancer jusqu'au 11, Vénus est en harmonie depuis un signe-secteur qui gère vos amitiés, vos affinités avec les autres. Vous serez donc très bien entouré, peut-être en vacances avec des amis... Mais si vous avez un/e chéri/e, il ou elle sera également à vos côtés et vous vous sentirez en veine d'affection à son égard. Vous l'exprimerez à votre manière, c'est-à-dire par des sous-entendus, ou dans la dérision, mais s'il ou elle vous connaît bien, il/elle saura ce que cela signifie. Célibataire ? Une amitié pourrait évoluer, ou alors ce sont vos amis qui vous présenteront quelqu'un.

En aparté

La pleine Lune du 12 opposera le Lion au Verseau, les deux étant fâchées avec Uranus et avec Saturne. Si vous êtes né autour de cette date, le moment ne sera peut-être pas facile, mais essayez de dégager ce qu'il y a de positif, en ne rejetant pas le négatif. Il est parfois nécessaire à notre développement personnel. L'affronter nous rend plus fort. Les 7 jours de votre horoscope quotidien au 3210

