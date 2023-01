L'horoscope 2023 : les prévisions pour l'année du Lion

1er décan : votre année 2023 démarrera sur les chapeaux de roues avec le retour de Jupiter en Bélier, en harmonie avec votre décan. Vous serez en pleine possession de vos moyens, prêt à tout pour réussir, ou à vous faire remarquer et faire briller votre renommée dans votre métier. Vous avez déjà eu ces influx de Jupiter l’année dernière et comme elle sera plus rapide, ce sera très positif mais moins durable (Jupiter cessera de vous regarder le 20 février). Ce qui va certainement vous interpeller davantage, c’est l’opposition de Pluton qui entre en Verseau le 23 mars, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur étant un statut qui vous donne du pouvoir, de l’argent, le pire étant parfois une suite d’événement vous obligeant à revivre un passé que vous pensiez enfoui sous les décombres de votre enfance. Mais il faut se méfier du refoulé… Et vous aurez certainement à travailler sur vous entre mars et fin juin.



2ème décan : vous serez probablement très content du transit de Jupiter en Bélier, qui durera du 20 février au 4 avril. Jupiter et Vénus se rencontrant fin mars et début avril, vous serez doublement content, peut-être parce que vous tomberez amoureux ou éventuellement parce que vous concevrez un enfant ou que vous l’accueillerez. Mais votre créativité, votre sens esthétique peuvent aussi être décuplés par cette jolie conjoncture, également favorable aux voyages de toute nature : réels ou imaginaires. En outre, vos idées et opinions seront très écoutées, parfois même vous ferez référence. Par ailleurs, vous serez débarrassé de la déstabilisante Uranus à partir de fin mai. Cela faisait au moins deux ans qu’elle vous perturbait et vous obligeait à accepter des contraintes dont la plupart des membres de ce décan se sont enfin débarrassés. Vous avez à présent votre seconde chance.



3ème décan : ce sera à votre tour de recevoir un bon aspect de Jupiter du 4 avril au 16 mai, une période très positive, qui pourrait cependant être instable à cause de l’arrivée d’Uranus au zénith de votre thème. C’est-à-dire qu’il y aura forcément des changements de dernière minute et qu’ils ne vous arrangeront pas. Vous pensiez avoir obtenu la reconnaissance que vous méritez, ou la mutation à laquelle vous aspirez, et si vous êtes du début du décan, il faudra revoir vos plans. Toutefois, rien ne sera gravé dans le marbre, ce n’est jamais le cas avec Uranus qui peut rester inactive pendant des mois et vous donner alors le sentiment que vous stagnez. Par ailleurs, Vénus s’arrêtera chez vous en juillet et jusqu’au 15 août, une période où ce sont vos amours qui vous mèneront par le bout du nez (fin septembre et début octobre aussi). Mais il y aura de forts remous pour certains…

