L'horoscope 2023 : les prévisions pour l'année du Bélier

1er décan : de janvier au 20 février, Jupiter revient dans votre décan, comme en 2022. Je vous rappelle qu’elle était entrée chez vous en mai, accompagnée par Mars, ce qui a pu créer une grosse colère ou vous obliger à vous investir à fond dans un travail, voire dans la défense de vos droits. Il va donc en être encore question en début d’année mais cette fois Mars est en bon aspect avec vous (rétrograde, donc moins active jusqu’au 13 janvier) mais vous allez certainement avoir une opportunité à saisir, ou à développer si elle s’est déjà présentée. Le succès pourrait être au rendez-vous également grâce à Pluton qui entre en Verseau le 23 mars, un must qui vous donnera envie de vivre intensément et d’être plus créatif que jamais. Vous serez animé d’une pulsion vitale étonnante.





2e décan : Jupiter n’avait pas atteint votre décan en 2022, ce sera fait cette année à partir du 20 février et jusqu’au 4 avril. Fin février et début mars, la planète de chance et d’expansion sera conjointe à Vénus et il ne serait pas étonnant que l’amour vous tombe dessus et que vous vous emballiez pour quelqu’un. Ce sera fort, intense, mais est-ce que cela va durer ? Ce n’est pas sûr car Jupiter est très rapide. Maintenant, cela dépend d’autres éléments de votre thème natal. Et si ce n’est pas l’amour qui vous tombe dessus, ce sera de l’argent que vous aurez peut-être gagné par votre travail, mais il se peut aussi que vous ayez de la chance au jeu, surtout fin février, début mars.

3e décan : vous aurez vous aussi droit à la présence de Jupiter dans votre décan du 4 avril au 16 mai, date à laquelle elle quittera définitivement votre signe pour le Taureau. Sans votre thème, on ne peut que faire des suppositions : période de chance et de développement, voire d’enrichissement pour les uns, ou période de tracasseries administratives voire judiciaires pour les autres... Pluton étant partie en Verseau, Jupiter ne formera aucun aspect et pourra donc vous donner le maximum, dans le positif comme dans le moins positif. Toutefois, si vous avez quelque chose à entreprendre, c’est le bon moment pour vous lancer, la période placera des chances sur votre route, même si vous avez quelques soucis avec l’administration par ailleurs.

