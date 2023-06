Jessie Inchauspé : pourquoi il ne faut pas boire de jus de fruit au réveil

Les fruits, les pêches, les melons, les cerises seront nombreux cet été, mais il s’avère qu’ils cachent en réalité un petit secret.

Les fruits vendus au supermarché ne sont pas naturels. Quand on croque dans une pêche bien mûre on peut se dire qu’il s’agit d’un cadeau de la nature.

Mais les fruits que nous achetons aujourd’hui dans le commerce ne sont pas tels que la nature les avaient prévus mais sont issus de l’ingéniosité humaine.

Prenons une orange, par exemple. Les oranges ont été inventées par les hommes en croisant deux types de fruit il y a près de 3.000 ans. De même, les pêches actuelles ne ressemblent pas du tout aux pêches ancestrales.

Ces fruits ne sont pas des créations de laboratoire, mais ont été croisés par des agriculteurs au cours des derniers centenaires. De la même manière que les humains ont croisé les loups gris pour créer toutes sortes de races de chiens, ils ont transformé les pêches d’antan, petits comme des cerises, en pêches juteuses et pleines de sucre et beaucoup moins riches en fibres d’ailleurs.

Même s’ils sont beaucoup plus sucrés que leurs ancêtres, les fruits actuels contiennent des fibres. Ces substances végétales sont très bénéfiques au corps et réduisent l’impact du sucre sur l’organisme. Notamment le pic de glucose. Raison pour laquelle manger un fruit est la meilleure chose à faire si l’on a envie de sucre.

A l’inverse, les jus de fruit ne contiennent plus ces propriétés en fibres. Car lorsqu’on transforme un fruit en jus, on enlève toute la partie solide et donc les fibres pour ne conserver que l’eau et le sucre. Un jus de fruit crée donc un gros pic de glucose dans le sang et aura un impact similaire à une canette de soda, altérant le bénéfice en vitamines qu’ils peuvent apporter et pouvant être sources de fringales ou d’inflammations.

Les fruits entiers sont donc une meilleure source de vitamine pour le corps. Et il vaut mieux consommer les jus de fruit en fin de repas ou avant de faire un peu de sport plutôt que sur un estomac vide.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info