Jardinage : comment faire prospérer les plants de fraises ?

La saison des fraises est terminée. Mais faute de les consommer, c'est l'heure de l'entretien pour multiplier les plants du fruit. Pour cela, il faut récupérer les stolons, les nouveaux plants de fraises qui vont se développer à partir du plant principal. Il s'agit de longues tiges qui vont courir sur le sol et espacer le plant principal d'une vingtaine de centimètres. Cela va faire de nouvelles racines avec de nouvelles feuilles.

Une fois récupérée, on va couper au sécateur cette longue tige 1 cm avant le nouveau plant et 1 cm après. Une opération reproduite à plusieurs reprises, qui forme une guirlande de nouveaux départs. Et on va les espacer de 40 cm ou les mettre dans des pots.

Les fraisiers vont produire des fraises et des stolons dès le début du printemps. Souvent, on conseille de couper ces stolons pour que les plants de fraises soient plus productifs et gaspillent moins d'énergie. Mais notre expert recommande de laisser des stolons apparaître pour pouvoir multiplier les plants en fin de saison - et éviter d'en racheter. Car un plant de fraises a une durée de vie limitée.

