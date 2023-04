INVITÉ RTL - PMA : "Il faut essayer de faire un enfant avant 35/36 ans", selon François Olivennes

François Olivennes, l’un des grands spécialistes de la PMA en France, raconte dans son livre Mille et un bébés chez Grasset, certaines anecdotes de ses patientes, dont certaines sont prêtes à tout pour avoir recours à la PMA, notamment mentir sur son âge. "Tout est jouable pour que le désir soit exhaussé. Chaque semaine il y a une histoire sortant de l'ordinaire", explique le médecin, invité de RTL ce vendredi 7 octobre.

L’INSERM a publié jeudi de nouveaux chiffres : 1 femme sur 4 qui accouche aujourd’hui en France a plus de 35 ans. "Une femme sur deux qui vient dans mon cabinet a plus de 38 ans", confirme François Olivennes. "Le problème c'est que la santé a progressé mais pas la santé des ovaires. Les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants un peu près au même âge qu'il y a 100 ans", précise-t-il.

"La science n'a pas trouvé manière de contrarier cette baisse de la fertilité. Soyez au courant qu'à partir de 38 ans ça va être difficile. Mais il n'y a pas que les femmes, je le dis aussi aux hommes. (...) Il faut essayer de faire un enfant si possible avant 35/36 ans. Mais ce n'est pas une injonction, après il y a une technique miracle, le don d'ovocyte", ajoute le spécialiste.

