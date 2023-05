Froid : qu’est-ce que la technique de l’oignon ?

Le froid pointe le bout de son nez avec lui les premières températures négatives. S'habiller pour éviter le nez qui coule, les doigts gelés et les frissons, relève parfois du casse-tête. Pas assez de couches et vous avez froid, trop de couches et c'est la surchauffe, qui vous expose encore plus au rhume. Découvrez une méthode imparable : celle de l'oignon.

Le nom de cette technique peut prêter à sourire mais elle permet de bien visualiser le concept, il s'agit de superposer les vêtements. En plus de protéger les zones stratégiques sensibles à la perte de chaleur comme la tête, les mains et les pieds, il convient de couvrir son corps intelligemment. Pour bien appliquer la méthode de l'oignon, trois couches sont nécessaires.

La première couche a pour but d'absorber et évacuer l'humidité de votre corps. Pour cela il existe des sous-vêtements thermiques en fibres synthétiques ou naturelles, comme la laine de mérinos. La deuxième doit permettre d'isoler et maintenir au chaud. Vous pouvez prendre une polaire, un gros pull, une doudoune etc. Attention à ce que ce ne soit pas trop serré ni trop large. Pour parfaire le tout, la dernière couche doit vous protéger du vent et de l'humidité, avec un coupe-vent ou une parka étanche ou déperlante et respirante.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info