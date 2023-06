Crise cardiaque : quel est le jour de la semaine où le risque d'en avoir une est le plus élevé ?

Le coup du blues du lundi pourrait bien être dangereux pour votre santé. Une étude, relayée par le média britannique The Independant, révèle que le risque d'être touché par une crise cardiaque est plus important lors du premier jour de la semaine.

Ces conclusions ont été données par des chercheurs irlandais du Belfast Health and Social Care Trust et du Royal College of Surgeons lors d'une conférence de la British Cardiovascular Surgery, organisée à Manchester. Pour en arriver à ces résultats, les scientifiques ont analysé les données de plus de 10.000 personnes, admises à l'hôpital, entre 2013 et 2018 en Irlande et Irlande du Nord.

Sur cette période, tous ces patients ont été victimes d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). Cet accident est l'une des crises cardiaques les plus graves. Au travers cette étude, les chercheurs ont donc constaté qu'un pic d'hospitalisations avait lieu lors du premier jour de la semaine.



Un risque 13 fois plus élevé le lundi

Résultat, le risque d'avoir une crise cardiaque est ainsi 13 fois plus élevé le lundi par rapport aux autres jours de la semaine. D'après le média britannique, les scientifiques n'ont pas encore réussi à trouver une explication sur l'origine de cette augmentation.

"Il est raisonnable de supposer à un élément circadien", qui pourrait être à l'origine de cette observation, explique le cardiologue Jack Laffan, qui a participé à cette étude. D'après l'Inserm, le rythme circadien désigne "l'horloge interne" présente dans chaque organisme.

La cardiologue Claire Mounier-Vehier a aussi sa propre interprétation de ces résultats. "C'est la charge mentale, de ce que j'appelle 'le syndrome du dimanche, le stress de la reprise de la semaine, après le week-end", pointe la professionnelle. D'après Claire Mounier-Vehier, le stress mental est le troisième facteur de risque d'infarctus du myocarde.

Avec cette étude, les chercheurs ont aussi découvert que ce taux pouvait aussi être plus élevé le week-end lors de la journée de dimanche. Selon les chiffres de l'Assurance maladie, 80.000 personnes sont victimes d'un infarctus du myocarde chaque année en France.



