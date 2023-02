Covid long : la difficile prise en charge des premiers malades

Tous les médecins se souviennent de l’irruption du coronavirus dans leur quotidien professionnel, en particulier ceux qui exercent à l’hôpital. Nous, de notre côté, on était presque tous confinés, mais eux étaient en première ligne, confrontés à un virus dont on ignorait encore tant de choses, en mars 2020.

Dans le nouvel épisode du podcast médical Symptômes, le docteur Olivier Robineau, infectiologue à l'hôpital deTourcoing, se replonge dans ses souvenirs du mois de mars 2020 pour nous raconter comment cette épidémie a bouleversé son service.

"On était habillés en combinaison complète avec des grandes visières pour se protéger, on était extrêmement, extrêmement précautionneux et vigilants. Il y avait vraiment un stress latent et une concentration comme j'ai rarement ressentis dans le service de la part de l'ensemble des praticiens, des médecins et des infirmiers et des aides soignants", raconte-t-il aujourd'hui.



Après le choc initial est venue l’adaptation dans les services hospitaliers et la prise en charge s’est peu à peu organisée, optimisée. Et puis, une deuxième alerte est arrivée : celle liée au Covid long.

"Un médecin nous a appelés pour nous proposer en consultation un patient qui n'avait pas été hospitalisé, mais qui, depuis son infection initiale, n'arrivait pas du tout à remonter la pente. Et il était tellement fatigué qu'il se déplaçait plus du tout". Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme se plaignait de douleurs diffuses mais constantes et se déplaçait ponctuellement en fauteuil roulant tant il se sentait affaibli, diminué depuis son infection.

Le Covid long toucherait 10% des patients

Dans cet épisode, le docteur Robineau va nous raconter comment il a pris en charge ce premier patient dont les symptômes liés au coronavirus ne passaient pas. On estime qu’environ 10% des malades infectés par le Covid-19 présentent encore des symptômes trois mois après (chiffres OMS).

Dans un précédent épisode, le docteur Jérôme Larché responsable d'une unité "covid long" à la clinique Clémentville de Montpellier, nous avait raconté l'histoire d’une mère de famille de 42 ans, dont la vie avait également basculé après son infection au Covid.



>> Symptômes est un podcast qui vous emmène dans le cabinet d’un médecin confronté un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Grâce à leurs intuitions parfois déterminantes, à leur savoir médical et aux progrès de la recherche, des spécialistes nous racontent comment ils ont mené une enquête pour tenter de guérir leur patient. Un podcast RTL Originals.

