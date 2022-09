Coronavirus : quand les vaccins adaptés à Omicron seront-ils disponibles ?

Pour beaucoup de Français, il reste le visage associé au coronavirus au sein du gouvernement. L’ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, aujourd’hui porte-parole du gouvernement, était ce vendredi 23 septembre l'invité d’Amandine Bégot sur RTL.

Interrogé sur la situation sanitaire, il confirme que l’épidémie "est repartie depuis 15 jours". C'est effectivement ce que confirme Santé Publique France, ce vendredi, dans un communiqué : "La circulation du SARS-CoV-2 s’est accélérée sur tout le territoire métropolitain. Cette hausse était observée dans toutes les classes d’âge, et plus particulièrement chez les 10-19 ans", précise l’agence sanitaire.



Olivier Véran a tout de même tenu ce matin à nuancer sur l’ampleur de cette 8e vague qui débute : "On est à 30.000 cas par jour, ça repart à peu à l’hôpital… Après, on sait se défendre". L’ex-ministre de la Santé fait ainsi référence aux gestes barrières. Santé Publique France insiste elle aussi sur la nécessité d’appliquer à nouveau les gestes barrières, "dont le port systématique du masque en présence de personnes vulnérables ou en cas de promiscuité dans les espaces fermés et le lavage des mains".

Bientôt de nouveaux vaccins adaptés à Omicron

Les autorités de santé continuent d’inciter fortement les personnes à risque de forme grave du Covid-19 à recevoir au plus vite leur 4e dose de vaccin. Elle est ouverte aux personnes de plus de 60 ans, et à tous les moins de 60 ans qui souffrent de comorbidités (obésité, diabète, trisomiques, insuffisance rénale ou cardiaque, immunodéprimés…).



Mais aujourd’hui, si l’on souhaite recevoir cette 2e dose de rappel, seuls les "anciens" vaccins sont disponibles. Il s’agit des sérums Pfizer ou Moderna qui ont été élaborés à partir de la souche originelle du Covid (celle de Wuhan). Cette semaine, 3 nouveaux vaccins adaptés à la souche Omicron ont été validés par les autorités de santé européennes et françaises. Ils devraient être prochainement disponibles dans les officines, mais aucune date n’a été annoncée pour le moment.

Une vaccination à l'automne avec ces nouveaux vaccins recommandée par la HAS

La Haute autorité de santé a validé, ce mardi 20 septembre, ces nouveaux sérums. Développés par Pfizer et Moderna, ils sont plus efficaces contre le variant Omicron. C'est la souche qui circule aujourd’hui en France et en Europe. "La HAS confirme sa recommandation d’administrer une dose additionnelle de vaccin aux personnes à risque et aux professionnels de soins à l’automne", indique l’instance sanitaire. Pour cette dose, elle recommande d’utiliser indifféremment l’un des trois vaccins bivalents adaptés aux variants d’Omicron dès qu’ils seront effectivement disponibles.



La HAS souligne également l’intérêt de coupler cette nouvelle campagne à celle de vaccination contre la grippe saisonnière qui démarrera le 18 octobre prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info