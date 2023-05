Trois millions d'injections par semaine. Il s'agit de l'objectif du gouvernement, qui espère, avant dimanche 5 décembre au soir, dépasser les 10 millions de doses de rappel. Mais nous sommes nombreux à avoir tenté de prendre rendez-vous sur les plateformes en ligne ou en pharmacies. En vain... Dans certains départements, il faut même attendre le mois de mars avant d'avoir un créneau. Toutefois, certaines solutions sont prévues afin d'accélérer la cadence.

De nouveaux centres vont être ouverts. S'il y en a déjà eu 50 de plus en une semaine, 300 supplémentaires pourraient être créés. Mais cela va dépendre de chaque Agence régionale de santé. Elles pourront aussi choisir d'augmenter les capacités des centres existants, il y en a plus de 1.000 ou bien, d'installer des lieux de vaccination dans des barnums ou les centres commerciaux.

Y a-t-il assez de doses ?

Concernant les stocks, aucun souci à se faire. En plus, plus de 22 millions de doses seront livrées en décembre en France, Pfizer ainsi que Moderna. Ces derniers jours les plateformes étaient prises d'assaut. Mais il reste toutefois, plus de 300.000 créneaux encore disponibles. En plus, près de 700.000 vont être ajoutés pendant l'intégralité du mois de décembre.

Où prendre son rendez-vous ?

Et en dehors de Doctolib, il est bien évidement possible de prendre un rendez-vous, puisqu'il n'y a pas que les plateformes et internet. Il est possible d'appeler son pharmacien de quartier, son médecin traitant ou encore un cabinet d'infirmiers qui ne sont pas forcément tous sur internet.

Ce sont eux qui réalisent désormais près de la moitié des injections en France. Ils commandent leurs doses en début de semaine. Lundi 29 novembre, ainsi que mardi 30 novembre ils ont fait de grosses commandes, 2,7 millions et ils sont livrés le vendredi 3 décembre. Donc il y aura de nouveaux rendez-vous possibles, dès cette fin de semaine.

