Coronavirus en Chine : les mesures annoncées par François Braun et Clément Beaune

François Braun et Clément Beaune à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle

Les tests PCR effectués sur les passagers entrant en France en provenance de Chine vont "permettre de suivre les différents variants", a déclaré le ministre de la Santé, François Braun, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'un avion en provenance du pays atterrissait.

"Des tests aléatoires ont été pratiqués ce matin sur quinze personnes" qui débarquaient d'un avion en provenance de Chine, a, de son côté, indiqué Clément Beaune. Ces tests aléatoires seront effectués sur "environ un tiers des passagers d'un avion complet". Et le ministre Braun de préciser : "Ce contrôle à l'arrivée n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire, mais c'est un contrôle plus scientifique, qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement précise les différents variants".



Depuis dimanche, les voyageurs en provenance de Chine doivent obligatoirement porter un masque chirurgical et ils ont consenti au préalable à être soumis à des tests PCR aléatoires, à leur arrivée. À partir de jeudi, ils devront aussi présenter un test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 48 heures au départ de leur vol.



