Comment prendre soin de ses reins au quotidien

Si on sait que les reins servent à éliminer nos déchets, on sait moins que ces formidables stations d’épuration produisent des hormones, contribuent à la stabilité de la composition du sang, à la régulation de la tension artérielle et à la calcification des os. Ils permettent aussi à l’organisme de maintenir la quantité d’eau qui lui est nécessaire.

Alors, pour les aider à faire tout ce boulot, la première chose que les médecins recommandent, c'est de ne pas se retenir d'uriner. C’est mauvais pour le bon fonctionnement des reins. Cela favorise la formation de calculs rénaux et aussi le risque d’infections urinaires, qu’il faut d’ailleurs bien soigner afin qu’elles ne dégénèrent pas en infection rénale. Si ses urines sont foncées, de la couleur du thé ou dorées, c’est sans doute le signe qu’on ne boit pas assez. Hormis les premières urines du matin, elles doivent être jaune pâle.



Boire environ 1,5 litre d'eau par jour

Il est recommandé de boire environ 1,5 litre par jour, soit 8 verres d'eau et d'ajuster selon son activité et la météo. Il est préférable de boire régulièrement de petites quantités tout au long de la journée plutôt qu’une grande quantité en une seule fois car c’est plus physiologique pour le rein.

Une bonne hydratation, c’est la meilleure protection contre la formation de calculs rénaux, qui se forment à partir des minéraux éliminés dans les urines. Dans 80%, c’est à partir de calcium, et sinon à partir d’acide urique.

Et quelle eau préférer ? Quand tout va bien, peu importe, de l’eau du robinet ou en bouteille. On évite juste de consommer au quotidien des eaux riches en sodium.

En revanche, si on a des calculs rénaux, on opte pour une eau qui ne contient pas plus de 50 mg de calcium par litre et on boit jusqu’à 2 litres d’eau par jour pour bien diluer les urines.



On peut aussi prendre un ou deux verres d’oranges ou de citrons pressés qui apportent du citrate, un élément protecteur car il empêche le calcium de cristalliser.

Attention au sel et à l'excès de protéines animales

En revanche, il n'est pas question de se passer d'aliments riches en calcium. Le calcium reste indispensable pour les os. Et c’est l’excès qui n’est pas bon. Donc, on peut continuer à consommer par exemple deux produits laitiers par jour.

En revanche, il faut veiller à ne pas manger trop salé, car le sel éliminé dans les urines entraîne avec lui le calcium et favorise la formation de calculs rénaux. En plus, l’excès de sel est pourvoyeur d’hypertension artérielle, une maladie qui, si elle est mal contrôlée, comme le diabète d’ailleurs, peut abîmer les reins.



Il ne faut pas non plus manger trop de viande. Les protéines d’origine animale -viande, mais aussi poisson, œuf - demandent beaucoup de travail aux reins. Il est donc recommandé de ne pas consommer plus de 150 grammes de viande et de poisson par jour et d’éviter la charcuterie.

Les anti-inflammatoires sont mauvais pour les reins

On ne prend pas d’anti-inflammatoires plus de 4 ou 5 jours en automédication. Et on respecte la dose recommandée. Même s’ils sont en vente libre, ces médicaments pris au long cours, comme l’ibuprofène et le diclofénac, peuvent être toxiques pour le rein.



En cas de douleurs chroniques, on voit toujours avec son médecin. De même, on ne prend pas de diurétiques sans avis médical car ils peuvent favoriser la déshydratation et abîmer les reins. Enfin, le tabac n’est pas seulement nocif pour les poumons. On essaie donc de fumer le moins possible.

