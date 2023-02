Comment prendre soin de sa voix ?

Dans de nombreux métiers, on sollicite beaucoup sa voix. C’est quelque chose de fragile.

On en prend conscience quand on la perd après une soirée animée ou une laryngite. On apprend alors à ses dépens que les cordes vocales qui nous permettent de parler et de chanter, peuvent aussi être sujettes à des blessures, comme d’autres muscles de notre corps. Et qu’il faut les ménager.

Les cordes vocales se fatiguent comme n’importe quel autre muscle. Elles sont constituées d’un muscle strié comme les biceps : elles fatiguent et s’abîment lorsqu’on les sollicite trop ou mal. Beaucoup de métiers obligent à se servir de sa voix plusieurs heures par jour. C’est le cas des enseignants, mais aussi des opérateurs de centres d’appel, des avocats, des guides-conférenciers. Plusieurs études ont montré que ces personnes souffraient de fatigue vocale, avaient plus fréquemment des troubles de la voix que la population générale.

Bien s'hydrater et surveiller sa santé dentaire

Ce qui est fondamental, c’est de boire souvent. Il est conseillé de boire au moins 1 litre et demie d’eau par jour. Des cordes vocales bien hydratées vibrent mieux et se fatiguent moins vite. Vous l’avez compris, les cordes vocales aiment l’humidité. Donc, si vous chantez le matin sous la douche, gardez cette habitude. La vapeur d’eau hydrate les cordes vocales. C’est une très bonne façon de mettre en route sa voix. En revanche, on évite les pièces surchauffées et la climatisation qui assèche les muqueuses, ainsi que les écarts de température brutaux.

On veille à avoir une bonne santé dentaire. Par exemple, une dent manquante ou une mauvaise occlusion des mâchoires ont un impact sur la voix. On traite un reflux gastrique. Les remontées acides irritent les cordes vocales. Ça peut casser la voix et donner envie de se racler la gorge, une chose à éviter car les cordes vocales se frottent à chaque fois qu’on fait cela. Et ça aggrave l’irritation.

Et évidemment on ne fume pas. Le tabac enflamme les cordes vocales. On y va aussi mollo avec l’alcool, en évitant notamment le champagne et les vins blancs, qui déshydratent le plus les cordes vocales.

Une voix qui porte sans forcer

Il y a une façon d’utiliser sa voix qui permet de mieux la préserver. Il faut apprendre à ne pas la maltraiter. On évite de parler dans des endroits bruyants car cela nous oblige à forcer. On essaie aussi de ne pas parler à distance pendant de longs moments. On se rapproche pour être entendu sans crier.

On peut avoir une voix qui porte sans forcer, mais pour cela, il faut adopter une posture confortable dans laquelle on ne ressent pas de tensions musculaires. En se redressant, le souffle est meilleur. Bien respirer, c’est fondamental. La voix est un instrument à vent.

On ne parle pas trop vite en retenant son souffle. On respecte des temps de pauses pour éviter de trop fatiguer sa voix. En cas de fatigue vocale qui peut se traduire par une gorge sèche, qui gratouille, ou un enrouement- on fait des pauses de silence pour économiser sa voix.

Que faire si on a une extinction de voix ? On évite de chuchoter, car lorsqu’on fait cela les cordes vocales se touchent autant que lorsqu’on parle, ce qui empêche la cicatrisation. Généralement, tout rentre dans l’ordre au bout de quelques jours de repos vocal. En cas d’affection ORL, on n’hésite pas à faire des inhalations, à prendre des tisanes à base de thym et de miel. Quand on est malade, on repose sa voix comme le reste du corps afin de lui laisser le temps de retrouver une belle énergie.

