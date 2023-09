Il est important d’inspecter régulièrement sa peau, notamment au retour des vacances, après s’être exposé au soleil. Cet auto-examen peut permettre de détecter très précocement une anomalie cutanée. Rappelons qu’en France, on diagnostique, chaque année, plus de 100.000 cas de cancers de la peau. Leur nombre double tous les dix ans. Les mélanomes sont les cancers cutanés les plus dangereux du fait de leur capacité à produire des métastases. Mais s’ils sont détectés tôt, leur pronostic est bon.

Cette augmentation de cas de cancers est liée à la pratique des gens dans les années 80 et 90 car il faut 20 à 30 ans pour qu’un mélanome se développe. Dans ces années-là, on se protégeait moins, on prenait facilement des coups de soleil, voire, on était content d’en avoir pour mieux bronzer ensuite. Aujourd'hui encore, se protéger du soleil est encore loin d’être un réflexe pour l’ensemble des Français. On pourrait faire mieux en évitant le soleil entre 12 et 16 heures et en mettant assez de crème solaire. Rappelons qu’il est recommandé de l’appliquer toutes les deux heures, et après la baignade, sur les zones découvertes lorsqu’on s’expose. Encore beaucoup de Français n’en mettent pas assez. Il faut aussi avoir en tête que la meilleure des protections, ce sont les vêtements : le T-shirt, le chapeau ou la casquette, notamment pour les enfants.

Les signes qui doivent alerter

Il faut être vigilant à tout changement d’aspect de ses grains de beauté, que ce soit la forme, la taille, l’épaisseur ou la couleur. L’apparition d’une tache brune, d’une lésion qui ne cicatrise pas, d’un bouton ou d’une croûte qui s’étend doit également alerter. Comme me l’a souligné le Dr César Ancelle-Hansen, médecin chez Livi, "ce qui doit attirer l’attention, c’est, par exemple, un grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres. C’est le principe du vilain petit canard."

Autre chose importante : Il faut inspecter toutes les parties du corps, et demander l’aide d’une personne pour l’examen du cuir chevelu. En effet, le mélanome peut apparaître n’importe où, y compris sur les oreilles, la plante des pieds et sur les organes génitaux. Au moindre doute, on consulte un médecin.



Quelles sont les personnes les plus à risque ?

Les personnes à la peau claire qui bronzent difficilement, sujettes aux coups de soleil ont plus de risque d’être concernées. D’ailleurs, pour les personnes les plus à risque, un auto-examen est conseillé tous les 3 à 4 mois, ainsi qu’une surveillance annuelle chez un dermatologue.

Le problème, c’est que le délai pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue est long. En moyenne, il faut compter 90 jours, et ce chiffre cache de fortes disparités entre les régions. Il n’est pas rare de devoir patienter au moins un an. Et parfois, obtenir un rendez-vous, c’est mission impossible, quand on tombe sur des dermatos qui n’acceptent pas de nouveaux patients !

Alors, si on soupçonne une lésion suspecte et qu’aucun dermato n’est disponible, il faut prendre rendez-vous chez son médecin traitant. Les médecins généralistes peuvent appeler directement un dermatologue