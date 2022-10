Plus de dix mois après avoir annoncé être atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, Florent Pagny a donné des nouvelles rassurantes le soir du samedi 29 octobre. À défaut de pouvoir se rendre sur le plateau de Taratata où il était invité pour émission consacrée à la lutte contre le cancer, le chanteur s'est adressé aux spectateurs à travers une vidéo, rapporte Le Figaro.

"J'aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci, pour soutenir et se mobiliser contre le cancer surtout que je suis largement concerné maintenant", confie Florent Pagny. "Justement, je suis tellement concerné que je suis dans cette phase de remise en forme", ajoute-t-il.

Atteint d'un cancer depuis près d'un an, il assure se sentir "de mieux en mieux" et qu'il pourra peut-être remonter sur scène dans peu de temps. "Si tout va bien, normalement, l'année prochaine, on se retrouverait enfin tous ensemble, pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche. Et ça commence à porter ses fruits puisque, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux, c'est que les programmes marchent de mieux en mieux".

