Jessie Inchauspé explique ce que veut vraiment dire la mention "Sans sucre ajouté"

Vous l'avez déjà vue lorsque vous faites vos courses. La mention "Sans sucre ajouté" sur une confiture, sur un paquet de céréales ou sur un jus de fruit ne signifie pas que cet aliment est meilleur pour la santé. On peut écrire "Sans sucre ajouté" sur une bouteille de jus d’orange parce que lors la préparation de ce jus de fruit, personne n’a pris du sucre de table et ne l'a ajouté au jus. Il n’y a pas eu d’ajout de sucre. Mais ça ne veut absolument pas dire que le jus de fruits ne contient pas de sucre. En fait, il en contient énormément.

Dans cette nouvelle chronique, Jessie Inchauspé vous explique qu'il n'y a pas de bon et de mauvais sucre et surtout comment savoir si un aliment est bon ou mauvais pour la santé : en regardant de plus près ses informations nutritionnelles et la quantité de sucre qu'il contient. Car il ne faut jamais se fier aux messages marketing sur les emballages.







