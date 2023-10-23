Actifed, Humex, Rhinadvil... Que faire si vous avez ces médicaments chez vous ?

L'Agence fran\u00e7aise de s\u00e9curit\u00e9 du m\u00e9dicament (ANSM) sonne l'alerte ce lundi 23 octobre. Deux ans apr\u00e8s une premi\u00e8re mise en garde, l'agence demande aux Fran\u00e7ais de ne plus consommer certains m\u00e9dicaments anti-rhume pourtant tr\u00e8s populaires et tr\u00e8s en vue sur les pr\u00e9sentoirs des officines. Leurs noms sont souvent familiers : Actifed, Dolirhume, Nurofen Rhume, Humex ou encore Rhinadvil . Ces vasoconstricteurs sont vendus sans ordonnance en pharmacie aux personnes d\u00e9sireuses de se soulager le nez rapidement lorsqu'on souffre d'un rhume. La premi\u00e8re alerte de l'ANSM remonte \u00e0 il y a trois ans. Jusqu'ici, l'agence se contentait de rappeler les contre-indications et les risques potentiels li\u00e9s \u00e0 ces traitements. D\u00e9sormais, elle va plus loin et recommande de ne plus du tout les consommer. D'apr\u00e8s l'ANSM, ces m\u00e9dicaments peuvent provoquer des infarctus ou des AVC. Il faut comprendre que ce sont des vasoconstricteurs : la mol\u00e9cule passe dans le sang et va resserrer les vaisseaux sanguins. C'est ce qui permet de d\u00e9gager le nez rapidement. Il est conseill\u00e9 de rapporter ces m\u00e9dicaments en pharmacie. L'agence a recens\u00e9 307 cas d'effets ind\u00e9sirables en France entre 2012 et 2018. Des cas tr\u00e8s rares, donc. Mais si le risque est faible, l'agence souligne que ces \u00e9v\u00e9nements peuvent se produire quelles que soient la dose et la dur\u00e9e du traitement. Et le risque augmente lorsque ces m\u00e9dicaments sont pris par des patients souffrant de maladies chroniques , comme le diab\u00e8te, des maladies cardiaques, l'\u00e9pilepsie ou l'hypertension. Les moins de 15 ans, les femmes enceintes ou allaitantes figurent aussi parmi les personnes contre-indiqu\u00e9es, qui ne sont souvent pas au courant de ces risques. Un \u00e9cueil d'autant plus probl\u00e9matique que ces mol\u00e9cules sont en majorit\u00e9 prises en autom\u00e9dication, sans consulter de m\u00e9decin. Si vous avez ces m\u00e9dicaments dans votre armoire \u00e0 pharmacie, l'ANSM vous recommande de cesser de les utiliser, car ils pr\u00e9sentent trop de risques . Il convient toutefois de ne pas les jeter \u00e0 la poubelle. Comme tous les m\u00e9dicaments, il faut les ramener en pharmacie , o\u00f9 ils seront recycl\u00e9s. Et on rappelle qu' un rhume se gu\u00e9rit en une semaine environ, sans avoir besoin de multiplier les m\u00e9dicaments . En cas de fi\u00e8vre, il est recommand\u00e9 de prendre du parac\u00e9tamol ou un anti-inflammatoire. Et pour le nez, il vaut mieux privil\u00e9gier le lavage de nez avec du s\u00e9rum physiologique ou un spray d'eau de mer et des inhalations.