À quand remonte la première mission réussie sur Mars ?

Ce n'est pas la première tentative de l'homme de s'approcher de Mars. En pleine Guerre froide, les Russes aussi se sont lancés dans la conquête de la planète rouge avec les missions Marsnik en 1960, mais sans succès.

Alors pour doubler les Russes, la NASA se donne les moyens avec une grande équipe de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillent parfois jusqu'à 60 heures par semaine.

La grande question que tous se posent alors, c'est ce qu'on peut trouver sur la planète Mars : quelles matières, quels habitants peut-être. Pour le savoir, un objectif : prendre une photo.

Le 28 novembre 1964, le vaisseau spatial est lancé en direction de Mars. Après huit mois de voyage, des photos en noir et blanc sont prises et envoyées depuis l’espace vers la Terre en juillet 1965. On voit pour la première fois la surface de la planète rouge, un lieu désertique et désolé.

Depuis, Mars continue de fasciner les scientifiques. Les missions se multiplient. En 2003 donc, Mars Express : on découvre, alors que ça semblait impossible, de l’eau liquide sur Mars, puis que Mars a eu un jour des conditions environnementales rendant possible la vie sur la planète rouge. Le rêve d’un certain Elon Musk, le patron de Tesla et fondateur de Space X ...

Pour fêter les 20 ans de Mars Express, l’agence spatiale européenne organise la première diffusion en direct depuis Mars aujourd’hui à 18h sur Internet.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info