ON VOUS EN REPARLE - Le premier homme à aller dans l'espace, c'était Youri Gagarine le 12 avril 1961

Ce 12 avril, c'est la journée internationale du vol spatial habité. Et ce n'est pas un hasard puisque le 12 avril 1961, il y a 62 ans, Youri Gagarine devenait le premier homme à aller dans l'espace. En pleine Guerre froide, la conquête spatiale devient un enjeu crucial pour l'URSS et les États-Unis. Dans le plus grand secret, les Soviétiques arrivent à préparer cet exploit, l'envoi d'un homme dans l'espace.

Quatre ans plus tôt, l'URSS a envoyé Spoutnik, le premier satellite à aller dans l'espace, et la chienne Laïka dans Spoutnik 2. Mais envoyer un homme, c'est une autre affaire : personne n'était sûr qu'il survive à ce voyage !

Youri Gagarine remplit sa mission. En vol, le cosmonaute est en lien avec la Terre, carnet à la main en train de commenter ce qu'il voit et fait. En 108 minutes, le cosmonaute fait le tour de la Terre.

ll faut dire que l'homme au mental d’acier a été bien entraîné et surtout bien choisi : "Pilote de l'armée Rouge au pedigree idéologiquement parfait, était membre du Parti communiste et fils de kolkhozien", explique Sophie Joussellin sur RTL.

De retour de son périple, il est accueilli en URSS en héros national. Le cosmonaute soviétique vient d’ouvrir la porte à des possibilités incroyables.

Humiliés, les États-Unis comptent bien prendre leur revanche. Le 21 juillet 1969, soit huit ans plus tard, Neil Armstrong marche sur la Lune. La seconde manche de la guerre spatiale sera gagnée par les États-Unis.

