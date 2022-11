ON VOUS EN REPARLE - Le jour où Claudie Haigneré est devenue la première femme française dans l'espace

Claudie André-Deshays (elle ne s'appelle pas encore Haigneré) a fait partie de la mission Cassiopée en août 1996. Depuis des mois, Claudie se prépare physiquement et techniquement. Elle raconte à RTL son émotion avant le décollage : "A 24 heures du vol, tout va très vite. C'est bien sûr la réalisation d'un rêve et nous allons vivre quelque chose de grandiose".

Le lancement se fait à Baïkonour, au Kazakhstan. Le 17 août 1996, c'est le grand départ, direction la station russe Mir, en orbite. Elle rejoint là-bas deux astronautes russes qui y travaillent depuis six mois.

Claudie André-Deshays devient la première femme européenne à aller dans l’espace. Une mission de 16 jours qui commence bien, l’astronaute arrive sans encombres à bord de Mir.

Et sur Terre, des habitants du village d’où viennent ces apprentis cuisiniers essayent de joindre la station Mir et Claudie Haigneré : ". Et ils réussissent à entendre la voix de Claudie André-Deshays depuis l’espace.

Ça fait drôle d’entendre une voix si loin de la Terre, soufflent les habitants. Là-haut, la mission Cassiopée est un succès. Après 16 jours dans l’espace, il est temps pour Claudie André-Deshays de rentrer. Le vaisseau Soyouz atterrit en Russie.

L’astronaute est étonnement en pleine forme, relèvent les scientifiques : “C’est irréel tellement c’est beau”, souffle Claudie André-Deshays. Elle reprendra la direction de l’espace à bord de l’ISS en 2001.

