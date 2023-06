Qu'est-ce que le "no-wash movement", qui fait de plus en plus d'adeptes ?

Le no-wash movement, souvent le low-wash movement, consiste à laver beaucoup moins (voire pas du tout) son linge. Un mouvement écologique parti de ce constat : notre machine à laver le linge représente 17% de notre utilisation d’eau par foyer.

Il y a des adeptes historiques du low-wash movement. La designer Stella McCartney confiait en 2019 au Guardian ne laver ses vêtements que si nécessaire, c'est-à-dire pas à chaque fois qu'elle les porte, notamment ses soutiens-gorge.

Il y a les purs et durs, comme les amateurs de raw denim, de jeans bruts, qui ne lavent jamais leur pantalon ou chemise en jean pour lui donner des nuances uniques. Il existe même une compétition depuis quatre ans pour les pièces en jean naturellement délavées, le Indigo Invitational.



Aujourd'hui, les marques s’adaptent pour offrir des tissus qui ne nécessitent pas un lavage après chaque utilisation. Unbound Merino, Pangaia, Wool & Prince, Wool& et bien d’autres créent des vêtements faits pour être moins lavés, sans mauvaise odeur !



Parmi les vidéos sur les réseaux sociaux sur le no-wash movement, il y a ceux qui prônent le non-lavage des cheveux. Ça s’appelle le no poo (pour no shampoo, pas de shampooing) : il s'agit de laver ses cheveux à l'eau et rien d'autre.

Le no-wash movement (linge et cheveux) cumule 15 millions de vues sur TikTok. Alors hygiène ou écologie, faut-il faire un choix ? Tout est bien sûr une question d’équilibre.

