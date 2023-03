Sur TikTok, la nouvelle tendance est de manger une orange sous la douche

Le matin, nous sommes nombreux à boire notre jus d'orange, fraîchement pressé pour les plus courageux. Sur TikTok, certains dégustent une orange matinale d'une manière étonnante.

Des TikTokeurs se douchent, souvent face au smartphone, sous l'eau chaude, pelant une orange et dégustant ses quartiers. On parle de Shower orange, traduisez "douche à l'orange" ! Et ils sont légion à le faire : le #ShowerOrange a rassemblé 8 millions de vues sur TikTok.

Cette tendance virale est née en 2015, quand sur le réseau communautaire Reddit, un internaute a partagé son expérience “feel-good” (bien-être) d’une dégustation d’orange sous la douche.

Depuis, l'idée a gonflé. Certains TikTokeurs sympas expliquent le pourquoi du comment sur TikTok, comme l’influenceuse Makenzy Smith : "Vous avez toutes les odeurs délicieuses d’agrumes de la peau de l’orange. Avec la vapeur chaude, ça fait sentir super bon votre salle de bain. Cette odeur vous donne de la motivation, vous fait vous sentir bien, prêt à affronter votre journée".



Un effet spa qui décuple les sensations. Autre argument : on reste propre même quand le jus coule sur nos doigts. « Je ne mange pas beaucoup d’oranges car c’est frustrant ensuite d’en avoir partout sur les mains et ce n’est pas facile à manger. Là, ça a ce côté primitif, quand tu épluches une orange et tu peux juste la manger ! », explique la TikTokeuse.

Une dernière bonne nouvelle : les vitamines sont mieux conservées quand les oranges sont mangées en quartiers plutôt qu’en jus. Donc douche ou pas, une orange entière, c’est bon pour la santé !



