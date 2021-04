L'horoscope du 4 avril 2021

publié le 04/04/2021 à 05:30

Bélier

Chez vous, Mercure ne va faire que des bons aspects, tous vos échanges, vos démarches, vos dépôts de dossier, vos rendez-vous, tout ira comme sur des roulettes. Vous comprendrez rapidement ce qu'on veut vous dire, vous réagirez instantanément et serez extrêmement habile. Toutefois, certains risquent de parler trop vite et de le regretter, d'autres pourraient faire preuve d'agressivité. Cela dépend des états de Mercure dans votre thème natal.

Taureau

1er décan, Mercure sera rapide, une journée chacun jusqu'à samedi prochain. Elle sera dans votre secteur 12, et peut vous inciter à idéaliser l'un de vos contacts. Soyez méfiant, la réalité peut être différente de celle que vous observerez, il peut se cacher des choses derrière les apparences. Et si vous faites attention, il est possible que vous détectiez plus facilement les petits mensonges des uns et des autres : restez discret, ne dites rien, sauf si ce sont vos enfants qui vous mentent...

Gémeaux

Vous aurez de la chance, votre mobilité et votre sens de l'anticipation seront au top et vous pourrez également avoir de plus nombreux contacts que précédemment. Peut-être que vos clients se feront plus nombreux, que vous ne serez plus en télétravail et que vous pourrez revoir vos collègues ou amis ? Pour certains, il peut y avoir un petit déplacement qui leur permettra de voir des proches dont ils apprécient la compagnie. Et, en toute circonstance, votre humour fera mouche.

Cancer

Mercure trône à présent tout en haut de votre zodiaque, 1er décan jusqu'à samedi. Il se pourrait que vous ayez un important rendez-vous dans le courant de la semaine. Ou que vous ayez un gros travail à boucler, quelque chose qui vous aura demandé du temps. Autre possibilité avec Mercure en Bélier : votre autorité sera accentuée et parfois sans vous en rendre compte vous parlerez de manière un peu sèche : on aura l'impression que vous donnez des ordres. Ce sera positif au travail, mais dans la vie privée ça peut créer des conflits.

Lion

Mercure en Bélier est très positive pour votre signe, vous aurez réussi un examen ou relevé un défi, et cela vous vaudra des applaudissements de vos proches. En outre, votre besoin d'en faire plus, de vous dépasser sera accentué, de même que votre sens de l'observation qui vous permettra de détecter des erreurs ou la mauvaise foi de vos interlocuteurs. Même ce que vous lirez ou entendrez sur la situation sociale ou politique sera l'objet de vos critiques, plus pointues que d'habitude.

Vierge

Mercure est la planète de l'intelligence et de l'habileté, vous aurez intérêt à utiliser ces qualités dans le domaine de l'argent, où vous aurez quelque chose à négocier. On ne pourra rien refuser parce que vous comprendrez bien mieux les sous-entendus et tout ce qui se cache derrière des mots qui peuvent être prometteurs. On ne pourra pas vous duper ! Par ailleurs, si on vous doit de l'argent, c'est le bon moment pour le réclamer. 1er décan jusqu'à samedi prochain.

Balance

En Bélier, Mercure se trouve face à vous et vous invite à ouvrir le dialogue. Surtout qu'une personne de votre entourage semble ne pas vous parler en ce moment. Mais même si vous avez l'impression qu'il ou elle ne vous écoute pas, le fait de lui parler maintiendra un lien entre vous et malgré tout, il ou elle vous entendra (1er décan jusqu'à samedi prochain). 2ème décan, un petit coup de coeur pourrait vous faire frémir, mais je ne suis pas sûre que ce soit durable.

Scorpion

Mercure est dans son secteur, celui du travail et de la vie quotidienne. Il semble que vous serez mieux organisé et que vous gèrerez parfaitement votre travail. Vous saurez mieux le répartir dans la journée, même si ce sont des tâches que vous effectuez chez vous parce que vous ne travaillez pas. Et si vous êtes de ceux qui cherchent un boulot, accélérez la cadence car vous pourrez avoir des rendez-vous et, qui sait, peut-être obtenir le job ? En tout cas, tentez le coup.

Sagittaire

1er décan, jusqu'à samedi prochain, vous n'entendrez que des gentillesses sur votre compte. Ou alors c'est vous qui serez très flatteur avec vos interlocuteurs. Ce sera probablement pour qu'ils soient bien disposés à votre égard si vous avez quelque chose à leur demander. Il est vrai que c'est une très bonne technique que de dire à quelqu'un dont vous attendez quelque chose : " je sais que tu es malin, intelligent, est ce que je peux te demander telle ou telle chose ". Complimenter avant de demander.

Capricorne

Dans votre secteur de la famille et de la maison Mercure accentue votre besoin de protéger et conseiller ceux que vous aimez. Il faut juste veiller à ne pas trop en faire. Surtout si ce ne sont pas des enfants : les adultes sont capables de se protéger eux-mêmes. Et en ce qui concerne vos enfants, il faut malgré tout leur laisser une marge de liberté si vous voulez qu'ils se développent harmonieusement. Si vous les protégez de trop, vous ne leur apprenez pas à être autonomes.

Verseau

Bavard, vous aurez du mal à garder certaines choses pour vous, ce qui est dommage. Ne soyez pas celui ou celle qui dévoile les secrets de ses proches, par exemple. Cela dit, vous serez d'une immense curiosité (1er décan jusqu'à samedi prochain) et bien entendu, certains proches peuvent le vivre comme une façon d'être indiscret... Surtout que vous ne ferez pas dans la dentelle et que vous direz tout ce qui vous passe par la tête, sans ménager la sensibilité des autres.

Poisson

Avec Mercure en Bélier, vos réflexions et vos discussions tourneront forcément autour de l'argent. Défendez le plus possible vos intérêts, pas ceux des autres. Sauf, évidemment, si vous discutez pour quelqu'un, si vous êtes un intermédiaire ou un médiateur dans une affaire où il est question d'argent. Par ailleurs, il se pourrait que vous réfléchissiez depuis quelque temps à faire un achat, il est possible que vous vous décidiez assez rapidement, 1er décan avant samedi prochain.