Yannick Jadot est l'invité du Grand Jury ce dimanche

Élu à la primaire écologiste par les 122.670 militants inscrits avec 51,03% des suffrages face à l'économiste Sandrine Rousseau, Yannick Jadot est la nouvelle figure des Verts pour 2022. L'eurodéputé, désormais candidat à la présidence de la République, est l'invité du Grand Jury ce dimanche 3 octobre.

Si Yannick Jadot s'est sorti du "piège" de la primaire écologiste, son score n'est pas le plébiscite espéré pour entrer en campagne présidentielle en dynamique. "L'écart s'est encore resserré entre le premier et le second tour, on est passé de 3.000 à 2.000 voix d'écart", note Alain Coulombel, représentant de l'aile gauche d'EELV au bureau exécutif. Il va donc devoir rassembler tous les Verts et imposer sa candidature au sein d'une gauche morcelée.

Concernant son programme, Yannick Jadot a dévoilé ses premières mesures. Sur le plan social, le candidat est favorable à un revenu citoyen, fusionnant RSA et prime d'activité et une TVA à 0% sur les produits bio et de proximité. Sur le terrain économique, il reprend l'idée d'un ISF climatique aux contours encore flous mais aussi un grand plan de 50 milliards d'euros par an pour rénover des logements et développer les énergies renouvelables. Il prévoit également la fin des subventions publiques aux énergies fossiles ou encore l'interdiction des voitures thermiques dès 2030. Sur un plan plus institutionnel, Yannick Jadot est en faveur d'un septennat non renouvelable avec la proportionnelle aux législatives.

