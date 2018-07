Wauquiez "vise les électeurs qui pourraient être orphelins d'un FN affaibli"

publié le 29/10/2017 à 19:30

L'objectif de Laurent Wauquiez est clair. Grand favori pour la présidence des Républicains, dont l'élection se jouera les 10 et 17 décembre prochains, "il veut devenir le premier opposant d'Emmanuel Macron", explique Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Mais "ce n'est pas gagné" pour autant, estime de son côté Christophe Jakubyszyn chef du service politique de TF1 et LCI, qui poursuit : "Aujourd'hui, le principal opposant de Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon".



Quelle stratégie emploie le président de la région Auverge-Rhône-Alpes pour détrôner le leader de la France insoumise ? "Il joue quand même sur un défaut d'ancrage territorial d'Emmanuel Macron, et ça peut marcher", explique Benjamin Sportouch, présentateur du Grand Jury et rédacteur en chef adjoint du service politique de RTL. "Laurent Wauquiez a pour lui un parcours d'élu, et les Français ont toujours été sensibles à cela, ils n'aiment pas les présidents qui sont déconnectés", poursuit le journaliste.

"Sa voix peut être entendue par une partie des Français parce que Marine Le Pen est dans une passe très compliquée, donc elle n'a pas un leadership incontestable", ajoute Yves Thréard. Pour lui, cela offre "un boulevard à Laurent Wauquiez. Ce qu'il vise, c'est les électeurs qui pourraient être orphelins d'un Front national affaibli".