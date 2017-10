Lévothyrox, tiers payant généralisé... Agnès Buzyn tacle Marisol Touraine

publié le 22/10/2017 à 17:44

C'est une mesure prise sous le quinquennat de François Hollande, lorsque Marisol Touraine occupait le poste de ministre des Affaires sociales. L'application du tiers payant généralisé devait entrer en vigueur au 1er décembre 2017. Finalement, ce ne sera pas le cas, a confirmé Agnès Buzyn, invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI ce dimanche 22 octobre.



Le tiers payant généralisé ne rentrera pas en vigueur à la date initialement prévue pour une simple raison, a fait valoir Agnès Buzyn : un souci informatique. Qualifiant cette mesure d'"irréalisable", la ministre s'appuie sur un rapport rendu par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). La ministre en a profité pour égratigner Marisol Touraine, qui avait mis en oeuvre cette réforme de la couverture sociale. "Je regrette qu'on vote des lois sans se préoccuper de savoir si c'est faisable. [...] Quand on me donne un système qui à la fin n'est pas faisable, je trouve que le cadeau n'est pas très sympathique", a conclu Agnès Buzyn.

La médecin a également renvoyé la balle à Marisol Touraine dans l'affaire du Lévothyrox, ce médicament dont la formule a été changée, provoquant de nombreux effets secondaires chez les patients. "Je dis oui, [les personnes qui prennent ce médicament] n'ont pas été bien informées, je le confirme, et c'est d'autant plus facile que je n'étais pas au pouvoir", a tancé la ministre. La nouvelle formule du médicament a été mise sur le marché en avril 2017, au cours du dernier mois du quinquennat Hollande.