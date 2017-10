PMA : Agnès Buzyn "plutôt favorable" à la procréation médicalement assistée

publié le 22/10/2017 à 16:24

"Il m'a fallu du temps pour savoir ce que je pensais sur ce sujet". Agnès Buzyn a fini par trancher et s'est dite, "à titre personnel", "favorable" à la procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes. Invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, la ministre des Solidarités et de la Santé était interrogée sur sa conviction personnelle quant à l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes.



"J'écoute les arguments des uns, des autres. Je vois que ce droit ne retire rien à personne", a expliqué Agnès Buzyn en ajoutant : "Je vois qu'il y a une immense différence entre la PMA et la GPA, qui elle, traite de la marchandisation du corps de la femme". Elle s'est en revanche prononcée absolument contre la gestation pour autrui. "Pour moi, jamais. Je comprends totalement le désir d'enfant (...). Mais je sais ce que c'est que de porter un enfant pendant neuf mois dans son ventre. Indépendamment du fait que l'on paye, à titre individuel c'est quelque chose que je n'imaginerais pas pouvoir faire", a-t-elle précisé.

#LeGrandJury "Ce droit ne retire rien à personne" affirme @agnesbuzyn à propos de la #PMA — Le Grand Jury (@LeGrandJury) 22 octobre 2017

Revenant sur la PMA, la ministre a rappelé que des discussions auraient lieu en 2018 dans le cadre d'états généraux de la bioéthique. "L'exécutif écoutera l'avis du Comité d'éthique qui s'est dit favorable,l'avis qui émergera des états généraux de la bioéthique et, si cet avis est favorable, évidemment l'exécutif proposera un projet de loi", a-t-elle détaillé, appelant comme le président Emmanuel Macron à un "débat apaisé".