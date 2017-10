Député REM soupçonné de harcèlement sexuel : Agnès Buzyn réagit sur RTL

publié le 22/10/2017 à 15:42

L'affaire Harvey Weinstein provoque des remous jusque dans la classe politique française. Deux députés sont visés par une plainte pour agression et harcèlement sexuels. Jean Lassalle, ancien candidat à l'élection présidentielle et élu dans le Béarn est visé, de même que Christophe Arend, élu en Moselle sous l'étiquette La République en Marche. Ce dernier est accusé par une ex-assistante parlementaire.



Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 22 octobre, Agnès Buzyn a réagi à cette plainte à l'encontre d'un parlementaire de la majorité. "On va laisser évidemment la justice faire son travail. S'il y a plainte, il y a évidemment une enquête et en fonction des résultats de l'enquête, s'il est mis en examen, je pense qu'il n'a plus sa place...", a répondu la ministre, laissant sa phrase en suspens.

"Je souhaiterais que si les faits sont prouvés, à un moment, on prenne les décisions qui s'imposent pour qu'enfin, les femmes soient reconnues dans leur souffrance", a poursuivi Agnès Buzyn, qui voit d'un bon œil le hashtag "Balance ton porc", qui permet une "vraie prise de conscience" selon elle. "C'est ce qui fait basculer une société à un moment." Dans le Journal du Dimanche, Agnès Buzyn a confié avoir été elle-même victime de "comportements très déplacés" dans son milieu professionnel.