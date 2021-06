publié le 09/06/2021 à 18:47

C'est un sujet qui revient avec insistance à l'approche des vacances estivales. Dans RTL Soir, le ministre délégué aux transports, Jean-Baptiste Djebbari est revenu sur les conditions actuelles nécessaires pour que les Français puissent se rendre aux États-Unis. "On essaye de fluidifier les flux de transports entre les États-Unis et l'Europe, et la France notamment, mais on veut la réciprocité", a affirmé le membre du gouvernement.

"Aujourd'hui, un touriste américain peut venir mais un touriste européen" ne peut pas se rendre aux États-Unis, a regretté Jean-Baptiste Djebbari, qui espère néanmoins un assouplissement des conditions d'entrée sur le sol américain "d'ici le 30 juin". "L’idée est bien évidemment d’avoir un corps réciproque entre les deux grands territoires", a martelé le ministre.

Jean-Baptiste Djebbari a souligné que "nous avons eu un G7 il y a maintenant trois semaines qui s'est bien passé sur le plan des principes donc nous fondons l'espoir que les discussions avancent". Le ministre a également rappelé qu'à l'heure actuelle, "les touristes américains qui sont vaccinés peuvent venir mais ceux qui ne le sont pas doivent avoir des motifs impérieux".