publié le 27/04/2020 à 20:35

Malgré les protestations de tous bords, le vote sur le plan de déconfinement aura bien lieu dans la foulée de sa présentation mardi à 15 heures à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Edouard Philippe.

Les oppositions se sont insurgées contre le manque de temps entre la présentation le même jour à l'Assemblée, suivie d'un débat, et le vote. Mais la conférence des présidents de l'Assemblée s'est prononcée contre un report du vote à mercredi, au grand dam des oppositions très remontées.

Interrogé à ce sujet, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure est lui aussi en colère. "Comment voulez-vous, au moment où l'on parle de déconfinement, que nous acceptions de confiner la démocratie ?, s'interroge-t-il. Comment voulez-vous que demain nous soyons soumis à une forme de vote sous pression (...) que nous aurons quelques minutes pour regarder, et ensuite voter ?"

"La bonne date, c'est le moment où l'on sera prêts"

Pour lui, "la question devant nous est lourde". Et ce vote sera "certainement l’une des décisions les plus lourdes qu’aura à prendre un parlementaire depuis la seconde guerre mondiale. Ça suppose d’avoir le temps de la réflexion."

Il s'est également questionné sur le choix du 11 mai. "La bonne date, c'est le moment où l'on sera prêts, a-t-il dit. Et à l’évidence, pour l’instant nous ne le sommes pas (...) Je ne voudrais pas que l’on ruine les efforts des Français confinés pendant deux mois et qu’il y ait un rebond épidémique simplement car on a voulu tenir le pari du 11 mai".