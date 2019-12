et AFP

publié le 31/12/2019 à 20:59

"Avec les organisations syndicales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide". Lors de ses traditionnels vœux présidentiels du Nouvel An, Emmanuel Macron s'est montré ouvert à la discussion avec les partenaires sociaux sur le sujet sensible de la réforme des retraites. Un compromis rapide "dans le respect des principes" que le chef de l'État a énumérés, notamment "plus d'équité".

Alors que la grève dure depuis 27 jours, le chef de l'État est tout de même resté ferme sur l'esprit de la future réforme. S'il s'est déclaré prêt à un compromis, Emmanuel Macron a cependant affirmé que les "principes" annoncés de la réforme devraient être respectés.

Le président Emmanuel Macron a également assuré que la réforme "prendra en compte les tâches difficiles pour permettre a ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise".