publié le 07/01/2019 à 15:04

Les communes au régime sec. La tradition des vœux des maires se fait de plus en plus rare en ce début d'année. Dans nos villes, dans nos villages, un peu partout en France, des municipalités renoncent à ces cérémonies. Faute d'argent et faute de subventions. La raison principalement avancée : le besoin d'économies. Des vœux ça coûte cher, surtout pour les petites communes.



À Mazinghien, ville dans le Nord de 315 habitants, la priorité pour le maire Michel Hennequart, c'est d'abord l'entretien de la voirie. "Disons que j'ai une route à refaire. Comme ils ont supprimé la réserve parlementaire à laquelle on avait le droit quand on faisait des petits travaux, on n'a plus de subvention du tout", explique-t-il au micro de RTL.

Comme l'année précédente, les habitants de Mazinghien devront se passer de vœux. Ce cas est loin d'être isolé. Une cérémonie, c'est plusieurs centaines d'euros, soit une fortune pour des communes qui tirent la langue.

Avec les "gilets jaunes", cela me semblait déplacé Gisèle Guilbart maire de Quistinic Partager la citation





Par souci d'économies mais aussi par solidarité, Gisèle Guilbart a choisi elle aussi de renoncer aux vœux à Quistinic, dans le Morbihan. "Qu'est-ce-que ça veut dire que de faire des petits-fours et d'inviter des gens dans un climat un peu morose avec des gens qui avaient peu d'argent pour finir l'année, ça me semblait déplacé", juge-t-elle à l'antenne de RTL.



Peu importe la tradition. Même si la plupart des maires projettent une cérémonie l'an prochain, hasard du calendrier ou pas... Nous serons alors à 3 mois des municipales.