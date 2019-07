publié le 29/07/2019 à 08:11

Des élus sont régulièrement pris pour cible depuis plusieurs mois. Le député LaREM Romain Grau est le dernier en date. Samedi 27 juillet, il se trouvait dans sa permanence quand une trentaine de "gilets jaunes" ont cassé les vitres et tenté d'incendier son local.

"On voit une recrudescence d'attaques ou de mises en cause d'hommes et de femmes politiques", rappelle Olivier Dussopt sur RTL. "Chaque violence doit être condamnée, quelque soit l'auteur, que ce soit les 'gilets jaunes', des responsables ou des militants d'organisation syndicale", assure le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. "À chaque fois que des violences sont commises, il faut que la justice puisse enquêter et si les auteurs sont identifiés, qu'ils puissent être condamnés pour leurs actes", ajoute-t-il.

"Ça fait 30 ans que les rancunes, les rancœurs et les difficultés s'accumulent" mais "je ne confonds pas la colère sociale (...) avec les violences de quelques uns", indique Olivier Dussopt. "Ceux qui s'en prennent à des représentants ne sont pas ceux qui sont en colère, c'est une minorité qui doit être condamnée", conclut-il.