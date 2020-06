et Marie-Pierre Haddad

Une responsabilité "totale" et "absolue". Jean-Luc Mélenchon a pointé du doigt l'attitude de Christophe Castaner sur le sujet des violences policières. "C'est d'abord la hiérarchie qui doit être mise en cause", a expliqué le leader de la France insoumise sur BFMTV ce dimanche 7 juin.

En réponse aux propos tenus par le député LFI des Bouches-du-Rhône, Stanislas Guerini a estimé que cela "doit être la dixième fois que Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission d'un ministre de l'Intérieur, avec à chaque fois la même réponse pavlovienne".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le délégué général de La République En Marche a défendu la position de Christophe Castaner. Il "a dit les choses extrêmement clairement. À chaque fois qu'il y a des comportement inapproprié, à chaque fois qu'il y a une violence, à chaque fois qu'il y a une parole raciste, elle doit être poursuivie et sanctionnée".

Stanislas Guerini explique n'être "ni dans le déni, ni dans l'amalgame". "Il faut entendre notre jeunesse (...) On voit bien que certains politiques ont une soif d'instrumentalisation", a-t-il ajouté en visant Jean-Luc Mélenchon.

Les rassemblements contre les violences policières ont rassemblé 23.300 personnes en France samedi 6 juin, dont 5.500 à Paris, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. En dépit des restrictions sanitaires et des interdictions, des manifestants ont défilé à Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Rennes ou Marseille pour rendre hommage à George Floyd, mort aux États-Unis aux mains de la police, et pour dénoncer le "racisme" et "l'impunité" qui régneraient au sein des forces de l'ordre en France.