Violences policières : sur RTL, Quatennens "appelle à la démission" de Castaner

publié le 08/03/2020 à 12:40

La France Insoumise a qualifié le régime d'Emmanuel Macron "d'autoritaire". "J'ai dit qu'il fallait d'urgence pacifier la population et la police. Il y a une chasse aux sorcière dans les organisations syndicales, ce gouvernement a un pli totalitaire", assure le député du Nord.

Alors qu'une manifestation féministe s'est terminée par des heurts avec la police samedi 7 mars, le député de la France insoumise estime que le "droit des manifestants est de plus en plus remis en cause. Quand vous avez des manifestants pacifiques qui ne peuvent plus manifester, on n'est plus dans le maintient de l'ordre".

Adrien Quatennens demande la démission de Christophe Castaner. "Le préfet Lallement a des responsabilités. Il faut dire aux fonctionnaires de police que ce sont les donneurs d'ordre que nous remettons en cause", assure Adrien Quatennens. "J'appelle à la démission de monsieur Castaner", appelle le député du nord.