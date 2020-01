et AFP

publié le 20/01/2020 à 22:00

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est inquiété des "scènes de violence" des derniers mois, en affirmant que "la République est un idéal de concorde" lors d'une cérémonie de vœux du numéro 2 des Républicains, Guillaume Peltier, à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher).

L'ancien chef de l'État s'est aussi dit "inquiet de voir l'indifférence qui s'installe peu à peu dans notre pays, l'abstention, l'antiparlementarisme et la haine de l'autre". "Ce sont les quatre cavaliers de l'apocalypse républicaine" qui "sont toujours annonciateurs en France des pires troubles politiques", a-t-il averti la salle composée d'un millier de personnes.

Il a également vilipendé la "tyrannie des minorités" et jugé que "l'identité de la nation doit l'emporter sur les mémoires identitaires". "Le communautarisme et l'esprit de clan sont nuisibles à la France, et dire cela c'est aimer la France", a-t-il lancé sous les applaudissements, assurant que "contester l'identité de la France, c'est contester la France elle-même".

"La République, ce n'est pas les scènes de violence"

"Je voudrais qu'on ne confonde pas égalité de droits et égalitarisme" qui "ne crée que de l'injustice", a-t-il ajouté. "La République française ce n'est pas les scènes de violence auxquelles nous assistons depuis des mois", a-t-il lancé.

Pour lui : "Ce qui ne s'exprime plus dans le cadre républicain tourne nécessairement au soulèvement partisan et à la violence sociale". Il a vilipendé "ceux qui abîment" l'idée de République "en essayant d'allumer partout des feux de haine et de discorde".

Rappelant que la République avait "trouvé sa place dans le cœur des Français à partir du moment ou elle est synonyme de sécurité, de concorde, de paix civile", il a averti : "chaque fois que la République a semé la division, elle est tombée de toute sa hauteur comme un mauvais fruit".