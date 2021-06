publié le 01/06/2021 à 08:38

"Le confinement a un impact négatif". C'est par ces mots que la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, est revenue sur l'augmentation des violences dont sont victimes les femmes en France. "Il y eu une hausse de 42% des signalements et les régions les plus touchées sont la région Paca, les Hauts-de-France et l'Île-de-France", a fait savoir la membre du gouvernement.

"On a une hausse des violences mais aussi une hausse des signalements", a tenu à préciser Marlène Schiappa, qui saluent les "témoins", qui sont de plus en plus nombreux à "appeler les forces de l'ordre pour protéger leur voisine, une collègue de bureau, une personne de leur famille".

"J'ai toujours dit, depuis le début des confinements, qu'il y aurait un phénomène de décompensation avec, y compris, des violences en direction des femmes", a rappelé la ministre. Pour lutter contre ce fléau, "le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir mais il ne peut pas tout faire tout seul", estime la ministre, qui annonce avoir donné une consigne claire aux forces de l'ordre : "que 100% des plaintes soient prises, qualifiées et transmises au parquet".